«Так быстро?»: Бывшую жену Диброва заподозрили в беременности

Около недели назад Полина Диброва, бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва, отправилась в Италию с новым возлюбленным. Это путешествие стало продолжением её активного отдыха после официального развода. Подписчики стали подозревать беременность модели из-за фотографий, которые она выложила с отдыха.

36-летняя Полина провела время с подругами в Турции, а затем отправилась в Италию вместе с Романом Товстиком. Развод с Дибровым официально был оформлен 25 сентября. Ранее телеведущий признавался, что пытался спасти брак, однако последние события и появление нового романа стали решающим фактором для расставания.

В соцсетях активно обсуждают новые фотографии Полины, на которых заметен округлившийся живот, что породило слухи о возможной беременности. Также стало известно, что перед разводом Дмитрий настоял на брачном договоре, лишив супругу права на половину совместно нажитого имущества, но взяв на себя оплату расходов на троих детей.

«Живот или показалось? Неужели беременна?» — написал один из комментаторов.

«Так быстро? Не успела развестись», — добавил другой.

Отметим, что после развода Полина Диброва перестала скрывать отношения с миллиардером Романом Товстиком. Очевидцы сообщили, что видели пару в аэропорту Стамбула: они выглядели загорелыми, радостными, обнимались и миловались.