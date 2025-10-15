Актёр Анатолий Руденко с супругой Еленой Дудиной стали родителями во второй раз

Актёр Анатолий Руденко во второй раз стал отцом. У него и супруги Елены Дудиной родился сын, которого назвали Леон. Женщина опубликовала первый снимок из роддома и выразила благодарность мужу. Они в браке уже 13 лет.

Елена рассказала, что Анатолий проявил бесконечную заботу и поддержку на протяжении всех девяти месяцев их совместной беременности. Судя по всему актёр присутствовал и на родах.

«И за то, что вчера ты был со мной с самого начала до самого конца, проходя все этапы встречи с сыном. Это бесценно», — написала Елена.

Стать мамой во второй раз Елена решила в 36 лет. У пары есть старшая дочь, 13-летняя Милена.