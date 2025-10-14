Охранник, которого Киркоров столкнул со сцены на концерте, подал на него в суд
Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин
Филипп Киркоров предстанет перед судом по иску охранника, требующего компенсацию за инцидент на концерте Ани Лорак, во время которого певец столкнул его со сцены. О данном иске сообщает Mash.
По словам секьюрити Александра Короткого, артист захотел провести знакомых за кулисы шоу, на что получил ответ подождать. Корола поп-музыки это не устроило, и он толкнул охранника в спину.
После случившегося охранник направил заявление в полицию, однако оно осталось без движения, и материалы дела были перенаправлены в судебные органы. Короткий также добавил, что певец предлагал урегулировать конфликт мирным путём, предложив выплатить один миллион рублей, однако истец отклонил это предложение, настаивая на двух миллионах и публичных извинениях.
Напомним, о скандальном инциденте с участием Киркорова на юбилейном концерте Ани Лорак стало известно в декабре 2023 года. Певец толкнул в спину стоявшего на пути охранника, который упал со сцены и травмировался, растянув голеностоп. Александр Короткий обратился в полицию с заявлением, но его не приняли. Позже охранник рассказал, как ситуация выглядела с его точки зрения.
