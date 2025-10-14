Сектор Газа
14 октября, 09:34

Саратовский бизнесмен хочет через суд отобрать у Киркорова берег Москвы-реки

Обложка © ТАСС / Алена Бжахова

У Филиппа Киркорова пытаются отсудить частный берег на Москве-реке. Иск против артиста подал саратовский бизнесмен Глеб Рыськов, сообщает Mash.

Тот самый берег раздора. Фото © Mash

Бизнесмен обвиняет поп-исполнителя в незаконном приобретении береговой полосы площадью 4,2 тысячи квадратных метров. Киркоров приобрёл этот участок ещё в 2014 году, оформив ипотеку на 20 лет. За 11 лет артист обустроил на территории теннисный корт, качели, несколько строений и огородил всё забором.

По данным телеграм-канала, земля была незаконно приватизирована несколькими людьми ещё в 2003 году. Рыськов требует через Красногорский суд признать сделку недействительной и снести все постройки, поскольку береговая полоса водоёма федерального значения не может находиться в частной собственности.

Истец пояснил, что ранее уже пытался получить разрешение на использование этого участка для благотворительного туристического проекта, но получил отказ в связи с правами собственности Киркорова. Бизнесмен утверждает, что в случае успеха в суде создаст на берегу общедоступную зону с пляжем, навесами и фуд-кортами.

Киркоров отказался от наследства отца, не заявив на него права

Ранее Life.ru рассказывал, что Филипп Киркоров хочет похоронить своих родных в одном фамильном склепе. Он уже переместил урны с прахом своей мамы и бабушки, а также разыскал останки своего деда. Весной поп-король собирается воздвигнуть своему отцу Бедросу Киркорову памятник на Троекуровском кладбище.

    avatar