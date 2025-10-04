Стало известно, во сколько обойдётся Киркорову фамильный склеп

Певец Филипп Киркоров занялся семейными делами и намерен объединить родственников в фамильном склепе. Он перевёз урны с прахом матери и бабушки, нашёл останки дедушки и весной планирует открыть памятник отцу на Троекуровском кладбище. Об этом порталу «Страсти» рассказал президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

«Зависит от масштаба склепа, чем он глубже и больше, тем дороже. 3-5 млн рублей», – сказал он.

Он добавил, что для точной стоимости склепа нужно больше данных. Барецкий также выразил мнение, что при возможности многие предпочли бы хоронить близких на собственных участках. Киркоров же не уточнил, как именно будет выглядеть его родовой склеп.

Ранее Киркоров прокомментировал скандал вокруг своей дочери Аллы-Виктории, которая назвала мамой предпринимательницу Наталью Ефремову. Девочка записала видеообращение к бизнеследи, в котором произнесла слово «мама». Это вызвало волну обсуждений среди поклонников, и видео впоследствии было удалено из соцсетей. Сам Киркоров пояснил, что дочь не ошиблась: Наталья Ефремова является их крёстной, а крёстные называют себя «мамой», поэтому всё было сказано верно.