Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 13:26

Дочь Киркорова случайно выдала секрет о «матери», но певец замял скандал

Киркоров сообщил, что его дочь Алла-Виктория называет мамой свою крёстную

Киркоров с дочерью. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov

Киркоров с дочерью. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov

Певец Филипп Киркоров объяснил скандал вокруг своей дочери Аллы-Виктории, которая назвала мамой предпринимательницу Наталью Ефремову. Девочка записала видео, где обращается к бизнеследи со словами «мама». Когда фанаты подняли шум и сочли это «разобачением», дочь Киркорова удалила ролик из соцсетей. Однако сам артист пояснил Super.ru, что девочка вовсе не ошиблась.

«Это наша крёстная. Она и обращается к ней как к крёстной. А крёстная как бывает? Крёстная мама. Поэтому всё правильно», — заявил Киркоров.

По официальной версии, детей певцу родили две разные суррогатные матери из США. Вопрос о том, кто является биологической матерью, остаётся без ответа.

Киркоров набрал штрафов за езду по выделенкам на новеньком Aurus, но за рулём был не он
Киркоров набрал штрафов за езду по выделенкам на новеньком Aurus, но за рулём был не он

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров возобновил активную концертную деятельность после полученного ожога и уже принимает заказы на новогодние корпоративы. Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что артист, подобно другим звёздам первой величины, также удвоил стоимость своих выступлений на декабрь и январь.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar