Дочь Киркорова случайно выдала секрет о «матери», но певец замял скандал

Певец Филипп Киркоров объяснил скандал вокруг своей дочери Аллы-Виктории, которая назвала мамой предпринимательницу Наталью Ефремову. Девочка записала видео, где обращается к бизнеследи со словами «мама». Когда фанаты подняли шум и сочли это «разобачением», дочь Киркорова удалила ролик из соцсетей. Однако сам артист пояснил Super.ru, что девочка вовсе не ошиблась.

«Это наша крёстная. Она и обращается к ней как к крёстной. А крёстная как бывает? Крёстная мама. Поэтому всё правильно», — заявил Киркоров.

По официальной версии, детей певцу родили две разные суррогатные матери из США. Вопрос о том, кто является биологической матерью, остаётся без ответа.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров возобновил активную концертную деятельность после полученного ожога и уже принимает заказы на новогодние корпоративы. Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что артист, подобно другим звёздам первой величины, также удвоил стоимость своих выступлений на декабрь и январь.