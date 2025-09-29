Восстановившийся после ожога Киркоров вернулся к корпоративам и поднял гонорар

Певец Филипп Киркоров возобновил активную концертную деятельность после полученного ожога и уже принимает заказы на новогодние корпоративы. Продюсер Сергей Дворцов в эксклюзивном комментарии для портала «Страсти» сообщил, что артист, подобно другим звёздам первой величины, удвоил стоимость своих выступлений на декабрь и январь. Он предположил, что в условиях контракта артиста теперь, вероятно, присутствует пункт об отсутствии пиротехники в целях безопасности.

Что касается гонораров, то продюсер отметил, что обычная стоимость концерта Киркорова составляет 3-4 миллиона рублей, а значит за новогоднее выступление заказчикам придётся заплатить около 6-8 миллионов. Также Дворцов прокомментировал отношения певца с Ольгой Бузовой, заявив, что, по его мнению, их связывает исключительно дружеское общение и общее творчество, а не роман.

«Личная жизнь им не нужна, потому что они работают для себя, для страны, для сцены, для своего зрителя. Насколько я знаю, у Ольги бойфренда нет, у Филиппа женщины рядом тоже, поэтому ещё раз повторюсь, им личная жизнь не нужна. Они, так сказать, радуются тому, что у них есть», — рассказал Дворцов.