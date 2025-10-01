Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 05:00

Киркоров набрал штрафов за езду по выделенкам на новеньком Aurus, но за рулём был не он

SHOT: Новый Aurus Филиппа Киркорова успел насобирать 9 штрафов на 13 тыс. рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov

Новый автомобиль Aurus, на котором разъезжать певец Филипп Киркоров, успел заработать штрафы за нарушение ПДД. Водитель исполнителя был замечен на полосах, предназначенных для общественного транспорта, а также на обочинах Московской кольцевой автодороги (МКАД), сообщает Telegram-канал SHOT.

Новый аурус Киркорова успел насобирать штрафов на нарушение ПДД. Фото © SHOT

Новый аурус Киркорова успел насобирать штрафов на нарушение ПДД. Фото © SHOT

Новый аурус Киркорова успел насобирать штрафов на нарушение ПДД. Фото © SHOT

Новый аурус Киркорова успел насобирать штрафов на нарушение ПДД. Фото © SHOT

На Aurus «поп-короля» начислено 9 штрафов на общую сумму 13 тысяч рублей. Всё это время за рулём находился личный водитель Киркорова. Последний штраф за превышение скорости был выписан накануне, предположительно, когда Филиппа везли в частную клинику.

Артист приобрёл Aurus баклажанного цвета 2025 года выпуска в мае. Автомобиль имеет индивидуальную эмблему с инициалами исполнителя. Стоимость подобной модели может достигать 50 миллионов рублей.

Стало известно, во сколько дочери Цапка обойдётся «классная поездка» на мерседесе
Стало известно, во сколько дочери Цапка обойдётся «классная поездка» на мерседесе

Ранее Life.ru сообщал об инциденте в Зеленограде, где местная жительница получила штраф из-за наклейки на своём автомобиле. Сотрудники полиции обратили внимание на припаркованную машину с подозрительным стикером на заднем стекле. Оказалось, что наклейка принадлежит сыну владелицы авто и содержит символику, относящуюся к экстремистской организации.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar