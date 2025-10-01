Киркоров набрал штрафов за езду по выделенкам на новеньком Aurus, но за рулём был не он

Новый автомобиль Aurus, на котором разъезжать певец Филипп Киркоров, успел заработать штрафы за нарушение ПДД. Водитель исполнителя был замечен на полосах, предназначенных для общественного транспорта, а также на обочинах Московской кольцевой автодороги (МКАД), сообщает Telegram-канал SHOT.

Новый аурус Киркорова успел насобирать штрафов на нарушение ПДД. Фото © SHOT

На Aurus «поп-короля» начислено 9 штрафов на общую сумму 13 тысяч рублей. Всё это время за рулём находился личный водитель Киркорова. Последний штраф за превышение скорости был выписан накануне, предположительно, когда Филиппа везли в частную клинику.

Артист приобрёл Aurus баклажанного цвета 2025 года выпуска в мае. Автомобиль имеет индивидуальную эмблему с инициалами исполнителя. Стоимость подобной модели может достигать 50 миллионов рублей.

