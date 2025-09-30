Стало известно, во сколько дочери Цапка обойдётся «классная поездка» на мерседесе

Дочери криминального авторитета Анастасии Цапок предстоит выплатить около пяти миллионов рублей за последствия автомобильной аварии под Таганрогом. Об этом сообщает Mash.

По предварительным расчётам, три миллиона рублей потребуются на восстановление автомобиля, а два миллиона — на ремонт повреждённого дома. Впрочем, в этой ситуации есть важное «но»: если жильё будет признано аварийным после столкновения, его придётся полностью сносить и строить заново, что обойдётся как минимум в шесть миллионов рублей.

Mercedes AMG GT 63S 2019 года выпуска, участвовавший в аварии, вероятно, будет списан. Его рыночная стоимость оценивается примерно в девять миллионов рублей, и страховка по КАСКО могла бы покрыть эти расходы. Однако медицинская экспертиза подтвердила, что на момент ДТП дочь лидера кущёвской ОПГ находилась в состоянии алкогольного опьянения, что лишает её страховых выплат. По мнению автоэкспертов, ремонт автомобиля обойдётся минимум в три миллиона рублей, либо его придётся продавать со значительной скидкой.

Публикации в социальных сетях характеризуют Цапок как представителя «золотой молодёжи», ведущую роскошный образ жизни за счёт родителей. За последние два года она получила около двухсот штрафов за превышение скорости.

Напомним, два дня назад Анастасия Цапок стала виновницей ДТП под Таганрогом — ночью её Mercedes на полном входу влетел в окно частного дома, пробив стену. В этот момент девушка была в машине не одна: на пассажирском кресле находился, предположительно, сын прокурора.