13 октября, 15:05

Киркоров отказался от наследства отца, не заявив на него права

Обложка © РИА Новости / Мария Поспелова

Певец Филипп Киркоров до сих пор не заявил никаких прав на наследство своего отца Бедроса, скончавшегося весной 2025 года, другие родственники тоже не проявляют интереса к имуществу умершего. Об этом пишет сайт MK.Ru. Чтобы вступить в права наследника, артисту нужно всего лишь обратиться к нотариусу.

Предположительно, у Бедроса Киркорова просто нет других родственников, поэтому Филипп не спешит с оформлением, зная об отсутствии конкурентов. Также нельзя исключать версию, что музыкант просто не знает всех юридических тонкостей, а значит не считает нужным инициировать процедуру. Но есть один тонкий момент — известно, что Бедрос Киркоров имел долги, поэтому артист, возможно, просто не хочет обременять себя финансовыми обязательствами. И, наконец, перед смертью Киркоров-старший мог переоформить имущество на сына, поэтому сейчас певец бездействует. В любом случае Филипп Киркоров сможет восстановить срок вступления в наследство через суд.

Напомним, 92-летний Бедрос Киркоров умер от остановки сердца 18 марта этого года. Прощальная церемония состоялась в храме Христа Спасителя. Звезду похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Сын артиста Филипп тяжело переживал утрату.

Татьяна Миссуми
