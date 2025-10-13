Киркоров отказался от наследства отца, не заявив на него права

Певец Филипп Киркоров до сих пор не заявил никаких прав на наследство своего отца Бедроса, скончавшегося весной 2025 года, другие родственники тоже не проявляют интереса к имуществу умершего. Об этом пишет сайт MK.Ru. Чтобы вступить в права наследника, артисту нужно всего лишь обратиться к нотариусу.

Предположительно, у Бедроса Киркорова просто нет других родственников, поэтому Филипп не спешит с оформлением, зная об отсутствии конкурентов. Также нельзя исключать версию, что музыкант просто не знает всех юридических тонкостей, а значит не считает нужным инициировать процедуру. Но есть один тонкий момент — известно, что Бедрос Киркоров имел долги, поэтому артист, возможно, просто не хочет обременять себя финансовыми обязательствами. И, наконец, перед смертью Киркоров-старший мог переоформить имущество на сына, поэтому сейчас певец бездействует. В любом случае Филипп Киркоров сможет восстановить срок вступления в наследство через суд.