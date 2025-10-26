Как ромкомы 00-х портят личную жизнь: Почему мы до сих пор ищем любовь с первого взгляда, хотя её нет

«Дневник Бриджит Джонс», «50 первых поцелуев», «Сладкий ноябрь», «Любовь с уведомлением», «27 свадеб», «Дневник Золушки»… Понадобится около 12 часов, чтобы посмотреть все эти фильмы подряд. И это лишь малая часть романтических комедий из нулевых, которые определили взгляд на отношения для целого поколения. Почему «зацикливаться» на показанной в них модели любви и брака вредно — рассказываем в материале.

Как ромкомы влияют на отношения — данные исследований

Исследования показывают, что увлечение ромкомами нулевых может вызвать депрессию. Фото © Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс», режиссёр Шэрон Магуайр, сценаристы Эндрю Дэвис, Ричард Кёртис, Хелен Филдинг / Kinopoisk

Исследование доктора наук и лицензированного семейного психолога Марисы Коэн показало, что регулярный просмотр романтических комедий из нулевых усиливает романтические идеалы. Логично, ведь именно в этом и состоит цель хорошего ромкома. Но реальная жизнь — это не кино. Обычных людей такие идеалы приводят к разочарованию в противоположном поле. Иногда может появиться даже депрессия — если личная жизнь складывается совсем не так, как у Бриджит Джонс. Зрители ромкомов чаще верят в судьбу и идеальных «принцев», а при таких установках сложнее наладить с партнёром крепкую и доверительную связь.

Первый коварный миф ромкомов — мгновенная химия

Разрушаем мифы ромкомов — мгновенная химия между живыми людьми возможна, но не всегда говорит о настоящей любви. Фото © Кадр из фильма «Свадебный переполох», режиссёр Адам Шенкман, сценаристы Памела Фальк, Майкл Эллис / Kinopoisk

Татьяна Любина, штатный психолог сервиса для знакомств Teamo, утверждает: «Ромкомы создают иллюзию, что любовь — это вспышка эмоций, а не процесс. В реальности отношения строятся на взаимопонимании, доверии и совместных усилиях». «Мгновенная химия» — это и есть такая вспышка эмоций. Во многих романтических комедиях герои влюбляются за минуты, если не за секунды. В реальной жизни такое тоже бывает, но часто перерастает не в любовь, а в абьюз.

Ожидая любовь с первого взгляда, люди часто пропускают настоящих партнёров, потому что они не соответствуют киношному идеалу. Татьяна Любина Психолог сервиса для знакомств Teamo

А всё потому, что яркая вспышка эмоций мешает проанализировать партнёра, узнать его получше. В результате после такого старта отношения рушатся, когда люди узнают друг друга поближе. А ещё таким образом легко угодить во френдзону и потом мучиться от несчастной любви. Или пропустить человека, с которым реально можно построить счастливые и здоровые отношения. «Не торопитесь с выводами после первой встречи. Дайте отношениям время на развитие. Задавайте вопросы, наблюдайте за действиями, а не только за словами», — советует психолог.

Грандиозные жесты любви — второй токсичный миф ромкомов

В ромкомах часто показывают красивые жесты. Но за большими жестами может скрываться игнор потребностей партнёра. Фото © Кадр из фильма «50 первых поцелуев», режиссёр Питер Сигал, сценарист Джордж Уинг / Kinopoisk

Публичные признания в любви, грандиозные сюрпризы... Определяющий художественный приём для романтической комедии нулевых. В реальности всё это приводит к тому, что люди ждут широких жестов, но игнорируют повседневную заботу. Многие женщины хотят от противоположного пола киношных подвигов, а мужчины мечтают о «хорошей девочке» с внешностью как у Дженнифер Энистон. Это создаёт давление и конфликты. Для здоровых отношений лучше сфокусируйтесь на «мелочах»: поддержке в трудностях, уважении, принятии, честности. Так можно снизить риск эмоционального выгорания в паре. Психолог отмечает: «Если кто-то обещает звёзды с неба, но не помогает в быту, это красный флаг».

Третий лукавый миф ромкомов — любовь выдержит все испытания

Романтические комедии 00-х говорят нам, что любовь преодолеет всё. Иногда — да. Но это не та любовь, что там показана. Фото © Кадр из фильма «Чего хотят женщины», режиссёр Нэнси Мейерс, сценаристы Джош Голдсмит, Кэти Юспа, Дайан Дрэйк / Kinopoisk

Ромкомы продвигают идею, что любовь победит любые барьеры — от социальных различий до личных недостатков. Можно поменяться ради партнёра за неделю, можно победить даже амнезию. Фильмы сильно всё упрощают. В реальности меняться — долго и сложно, любовь к человеку с проблемами может быть тяжёлой, да и по темпераменту совместимы далеко не все. Но из-за идеалов из ромкомов многие остаются в токсичных отношениях, надеясь на киношный поворот. Не надо так. Лучше учитесь распознавать несовместимость на раннем этапе. «Анализируйте отношения рационально. Если ценности не совпадают, не ждите чуда» — вот совет психолога.

Одиночества нет — четвёртый несправедливый миф ромкомов

Ромкомы игнорируют одиночество и неудачи. В итоге у людей часто падает самооценка, когда они одиноки. Фото © Кадр из фильма «Любовь с уведомлением», режиссёр Марк Лоуренс, сценарист Марк Лоуренс / Kinopoisk

Одинокие персонажи в ромкомах часто второстепенные и нужны для комической разрядки. Одно это уже само по себе токсично. А главные герои бывают вне отношений только первые 20 минут фильма. Они всегда находят любовь — даже после провалов. В реальности, конечно, всё не так. Многие долго ищут своего человека, проводя приличное количество времени в одиночестве. И всё это время ради психологического комфорта посматривают ромкомы нулевых. Но те коварны — создают чувство неполноценности у тех, кто не в паре. «Быть одному — нормально. Используйте это время для саморазвития, а не для погони за мифом», — советует психолог Татьяна Любина.

Любовь проверяется не мгновением, а тем, как вы вместе идёте по жизни. В ромкомах всё просто, но в жизни — это совместная работа, которая приносит настоящее счастье. Татьяна Любина Психолог сервиса для знакомств Teamo