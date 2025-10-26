Сектор Газа
Как ромкомы 00-х портят личную жизнь: Почему мы до сих пор ищем любовь с первого взгляда, хотя её нет

Многие выросли на романтических комедиях 00-х, где быта не существует, любовь вспыхивает с первого взгляда, а отношения начинаются с красивых жестов. Что было дальше — остаётся за кадром. Life.ru — о том, почему без идеалов из ромкомов строить любовь проще.

Романтические комедии нулевых годов показали нам нереалистичные стандарты, которые до сих пор мешают строить отношения. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней», режиссёр Дональд Петри, сценаристы Кристен Бакли, Брайан Риган, Бёрр Стирс и т.д. / Kinopoisk, © Freepik

«Дневник Бриджит Джонс», «50 первых поцелуев», «Сладкий ноябрь», «Любовь с уведомлением», «27 свадеб», «Дневник Золушки»… Понадобится около 12 часов, чтобы посмотреть все эти фильмы подряд. И это лишь малая часть романтических комедий из нулевых, которые определили взгляд на отношения для целого поколения. Почему «зацикливаться» на показанной в них модели любви и брака вредно — рассказываем в материале.

Как ромкомы влияют на отношения — данные исследований

Исследования показывают, что увлечение ромкомами нулевых может вызвать депрессию. Фото © Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс», режиссёр Шэрон Магуайр, сценаристы Эндрю Дэвис, Ричард Кёртис, Хелен Филдинг / Kinopoisk

Исследование доктора наук и лицензированного семейного психолога Марисы Коэн показало, что регулярный просмотр романтических комедий из нулевых усиливает романтические идеалы. Логично, ведь именно в этом и состоит цель хорошего ромкома. Но реальная жизнь — это не кино. Обычных людей такие идеалы приводят к разочарованию в противоположном поле. Иногда может появиться даже депрессия — если личная жизнь складывается совсем не так, как у Бриджит Джонс. Зрители ромкомов чаще верят в судьбу и идеальных «принцев», а при таких установках сложнее наладить с партнёром крепкую и доверительную связь.

Первый коварный миф ромкомов — мгновенная химия

Разрушаем мифы ромкомов — мгновенная химия между живыми людьми возможна, но не всегда говорит о настоящей любви. Фото © Кадр из фильма «Свадебный переполох», режиссёр Адам Шенкман, сценаристы Памела Фальк, Майкл Эллис / Kinopoisk

Татьяна Любина, штатный психолог сервиса для знакомств Teamo, утверждает: «Ромкомы создают иллюзию, что любовь — это вспышка эмоций, а не процесс. В реальности отношения строятся на взаимопонимании, доверии и совместных усилиях». «Мгновенная химия» — это и есть такая вспышка эмоций. Во многих романтических комедиях герои влюбляются за минуты, если не за секунды. В реальной жизни такое тоже бывает, но часто перерастает не в любовь, а в абьюз.

Ожидая любовь с первого взгляда, люди часто пропускают настоящих партнёров, потому что они не соответствуют киношному идеалу.

Татьяна Любина

Психолог сервиса для знакомств Teamo

А всё потому, что яркая вспышка эмоций мешает проанализировать партнёра, узнать его получше. В результате после такого старта отношения рушатся, когда люди узнают друг друга поближе. А ещё таким образом легко угодить во френдзону и потом мучиться от несчастной любви. Или пропустить человека, с которым реально можно построить счастливые и здоровые отношения. «Не торопитесь с выводами после первой встречи. Дайте отношениям время на развитие. Задавайте вопросы, наблюдайте за действиями, а не только за словами», советует психолог.

Грандиозные жесты любви — второй токсичный миф ромкомов

В ромкомах часто показывают красивые жесты. Но за большими жестами может скрываться игнор потребностей партнёра. Фото © Кадр из фильма «50 первых поцелуев», режиссёр Питер Сигал, сценарист Джордж Уинг / Kinopoisk

Публичные признания в любви, грандиозные сюрпризы... Определяющий художественный приём для романтической комедии нулевых. В реальности всё это приводит к тому, что люди ждут широких жестов, но игнорируют повседневную заботу. Многие женщины хотят от противоположного пола киношных подвигов, а мужчины мечтают о «хорошей девочке» с внешностью как у Дженнифер Энистон. Это создаёт давление и конфликты. Для здоровых отношений лучше сфокусируйтесь на «мелочах»: поддержке в трудностях, уважении, принятии, честности. Так можно снизить риск эмоционального выгорания в паре. Психолог отмечает: «Если кто-то обещает звёзды с неба, но не помогает в быту, это красный флаг».

Третий лукавый миф ромкомов — любовь выдержит все испытания

Романтические комедии 00-х говорят нам, что любовь преодолеет всё. Иногда — да. Но это не та любовь, что там показана. Фото © Кадр из фильма «Чего хотят женщины», режиссёр Нэнси Мейерс, сценаристы Джош Голдсмит, Кэти Юспа, Дайан Дрэйк / Kinopoisk

Ромкомы продвигают идею, что любовь победит любые барьеры — от социальных различий до личных недостатков. Можно поменяться ради партнёра за неделю, можно победить даже амнезию. Фильмы сильно всё упрощают. В реальности меняться — долго и сложно, любовь к человеку с проблемами может быть тяжёлой, да и по темпераменту совместимы далеко не все. Но из-за идеалов из ромкомов многие остаются в токсичных отношениях, надеясь на киношный поворот. Не надо так. Лучше учитесь распознавать несовместимость на раннем этапе. «Анализируйте отношения рационально. Если ценности не совпадают, не ждите чуда» вот совет психолога.

Одиночества нет — четвёртый несправедливый миф ромкомов

Ромкомы игнорируют одиночество и неудачи. В итоге у людей часто падает самооценка, когда они одиноки. Фото © Кадр из фильма «Любовь с уведомлением», режиссёр Марк Лоуренс, сценарист Марк Лоуренс / Kinopoisk

Одинокие персонажи в ромкомах часто второстепенные и нужны для комической разрядки. Одно это уже само по себе токсично. А главные герои бывают вне отношений только первые 20 минут фильма. Они всегда находят любовь — даже после провалов. В реальности, конечно, всё не так. Многие долго ищут своего человека, проводя приличное количество времени в одиночестве. И всё это время ради психологического комфорта посматривают ромкомы нулевых. Но те коварны — создают чувство неполноценности у тех, кто не в паре. «Быть одному — нормально. Используйте это время для саморазвития, а не для погони за мифом», — советует психолог Татьяна Любина.

Любовь проверяется не мгновением, а тем, как вы вместе идёте по жизни. В ромкомах всё просто, но в жизни — это совместная работа, которая приносит настоящее счастье.

Татьяна Любина

Психолог сервиса для знакомств Teamo

И даже это ещё не все минусы ромкомов. Эксперты отмечают, что такие фильмы могут усиливать тревогу и снижать самооценку, особенно у молодёжи. Сейчас как раз есть небольшой тренд на «возвращение нулевых» в дизайне, моде, музыке и кино. Но тогда снимали красивые сказки, которые не научат вас, как строить реальные отношения. Настоящая любовь — это не вспышка. Наоборот, она больше похожа на огонь костра. Его не зажечь без честности, усилий и поддержки. А пока на Западе снимали лёгкие и нереалистичные романтические комедии, в России шло хардкорное шоу на выживание «Последний герой». Life.ru выяснил, как сложилась судьба победителей.

