Как правильно критиковать, чтобы на вас не обижались и не ненавидели: 3 приёма от психолога

Зачастую критика бывает неэффективной, если она вызвана собственными страхами и переживаниями человека, а не реальной необходимостью что-либо исправить, рассказала психолог Юлия Дердо. По её словам, вместо эмоциональных реакций следует осознать свои чувства и выразить обеспокоенность, не переходя на личные обвинения.

«Чаще всего мы критикуем друг друга не по запросу, а не выдерживая собственных чувств», — подчеркнула эксперт в эфире радио Sputnik.