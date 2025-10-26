Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 октября, 08:32

Как правильно критиковать, чтобы на вас не обижались и не ненавидели: 3 приёма от психолога

Психолог Дердо объяснила, как правильно критиковать и делать замечания

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Зачастую критика бывает неэффективной, если она вызвана собственными страхами и переживаниями человека, а не реальной необходимостью что-либо исправить, рассказала психолог Юлия Дердо. По её словам, вместо эмоциональных реакций следует осознать свои чувства и выразить обеспокоенность, не переходя на личные обвинения.

«Чаще всего мы критикуем друг друга не по запросу, а не выдерживая собственных чувств», — подчеркнула эксперт в эфире радио Sputnik.

Она рекомендовала в момент эмоционального напряжения сделать паузу, сосредоточиться на дыхании и лишь затем конструктивно объяснить свою позицию. Такой подход позволяет сохранить отношения и донести мысль без непрошенной критики, которая обычно вызывает защитную реакцию и не приводит к позитивным изменениям.

Ранее россиянам объяснили, как поставить навязчивую тёщу на место без конфликтов. Кроме того, Life.ru рассказал про 5 типов женщин, которые разрушают семьи дочерей хуже любой любовницы. А ещё психолог раскрыла 5 причин неверности супругов.

