24 октября, 12:24

Россиянам объяснили, как поставить навязчивую тёщу на место без конфликтов

Обложка © freepik

Грань между заботой тёщи и вмешательством в личную жизнь определяется сохранением автономии молодой семьи, объяснила врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина. По её словам, ключевое отличие проявляется в формате предложения помощи: забота предполагает деликатное предложение, тогда как вторжение выражается в навязывании собственных правил и решений.

Семейные ссоры от усталости: советы психолога, как остановить конфликт до того, как он разгорелся

Специалист рекомендовала вырабатывать мягкие, но чёткие границы через благодарность за участие с последующим спокойным объяснением семейных правил. Она подчеркнула важность объединённой позиции супругов и распределения зон ответственности, чтобы минимизировать конфликт.

«Объединяйтесь как супруги. Когда жена поддерживает мужа, а не «выбирает сторону», тёща чувствует уважение, а не отторжение», — отметила собеседница РИАМО.

В Бурятии разъярённая тёща переломала ноги бывшему зятю

Ранее Life.ru рассказал про 5 типов женщин, которые разрушают семьи дочерей хуже любой любовницы. Кроме того, психолог раскрыла 5 причин неверности супругов.

