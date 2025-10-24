Россиянам объяснили, как поставить навязчивую тёщу на место без конфликтов

Грань между заботой тёщи и вмешательством в личную жизнь определяется сохранением автономии молодой семьи, объяснила врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина. По её словам, ключевое отличие проявляется в формате предложения помощи: забота предполагает деликатное предложение, тогда как вторжение выражается в навязывании собственных правил и решений.

Специалист рекомендовала вырабатывать мягкие, но чёткие границы через благодарность за участие с последующим спокойным объяснением семейных правил. Она подчеркнула важность объединённой позиции супругов и распределения зон ответственности, чтобы минимизировать конфликт.

«Объединяйтесь как супруги. Когда жена поддерживает мужа, а не «выбирает сторону», тёща чувствует уважение, а не отторжение», — отметила собеседница РИАМО.