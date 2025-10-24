Какие права нужно продлить в 2025 году — новые правила и постановления Оглавление Основные изменения в отношении водительских прав в 2025 году Как понять, нужно ли продлить права На какие права распространяется первое постановление На какие права распространяется второе постановление Поводы для лишения водительских прав при первом нарушении Вопросы и ответы Будет ли штраф, если не заменить права после трёх лет автопродления? Нужно ли снова проходить медкомиссию и получать справку для замены ВУ после завершения продлённого срока? Нужно ли сдавать экзамены для продления водительских прав? Как быть при загранпоездке? А можно не ждать окончания автопродления прав и заменить их раньше? Нужно ли заменить продлённые права, если поменял фамилию? Комментарий автоюриста Какие водительские права требуют продления в 2025 году, а какие обновляются автоматически? Как понять, продлеваются ли права в 2025 году. О необходимых действиях и сроках для продления прав читайте подробнее в материале Life.ru. 24 октября, 06:01 Продление водительских прав — кого коснётся. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / igorykor, © «Шедеврум»

В условиях ковида, чтобы минимизировать деятельность граждан и снизить вероятность распространения коронавирусной инфекции, правительство приняло два постановления. Согласно им водительские права, срок действия которых истекает или истёк в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически продлеваются ещё на три года. Но вот уже последнее постановление приближается к завершению — и автомобилисты задаются резонным вопросом: как понять, нужно ли им продлевать права? Life во всём разобрался и сейчас всё расскажет.

Основные изменения в отношении водительских прав в 2025 году

Главным изменением в отношении водительских прав стало то, что 2025 год — последний, когда действует автоматическое продление удостоверения. Если срок действия вашего документа истекает 1 января 2026 года, без вашего участия их уже не продлят, потребуется личное обращение в ГИБДД и оплата госпошлины в размере 4000 рублей.

Как понять, нужно ли продлить права

Многие все же не могут понять, нужно продлевать их права или они продлятся автоматически. На самом деле тут всё просто.

Для начала необходимо выяснить, когда ваше удостоверение утратило или утратит силу. Если его срок истёк 1 января 2023 года, значит, оно было автоматически продлено до 1 января 2026 года, следовательно, до этой даты вам необходимо подать заявление и получить новый документ.

Если же права у вас истекают только, например, 1 декабря 2025 года, то в таком случае они автоматически продлятся ещё на три года, до 1 декабря 2028-го, и никуда обращаться вам не нужно.

На какие права распространяется первое постановление

Первое продление водительских удостоверений касалось только тех документов, срок действия которых истекал в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Это означает, что, если ваши права просрочены с 1 января 2022 года, вам нужно было их заменить не позднее 1 января 2025 года. Для прав, которые действовали до 31 декабря 2023 года, крайний срок замены — 31 декабря 2026 года.

Чтобы легко рассчитать последний срок для замены вашего ВУ, день и месяц, когда оно истекло, оставьте прежние, а к году приплюсуйте три.

На какие права распространяется второе постановление

Второе постановление продлевало (и продлевает) сроки действия тех удостоверений, которые истекли или истекают в период с 01.01.2024 по 31.12.2025. Если ваше удостоверение утратило законную силу 1 января 2024 года, его срок действия был автоматически продлён до 1 января 2027 года и пока менять вам его не нужно, главное — успеть до этой даты (после управлять ТС будет нельзя без актуальных прав).

В случае если ваше ВУ действительно до 31 декабря 2025 года, последняя дата для его замены — 31 декабря 2028 года.

Определяется крайняя дата замены аналогично: нужно прибавить три года к году окончания действия документа, а день и месяц оставить без изменений.

Поводы для лишения водительских прав при первом нарушении

Получение водительских прав даётся нелегко, а их перевыпуск влетает в копеечку, потому их нужно беречь. И чтобы не лишиться ВУ, необходимо соблюдать правила дорожного движения.

Да, за какие-то нарушения вам могут выписать максимум штраф, за другие — лишить права на управление транспортным средством при повторном или систематическом игнорировании ПДД, но есть несколько правил, при первом же несоблюдении которых права у вас заберут на полгода, год или даже три.

Разумеется, сразу же лишают ВУ за езду в состоянии опьянения на 1,5–2 года и выписывают штраф в размере 30 000 рублей. За передачу управления ТС нетрезвому лицу — санкции аналогичные.

За отказ от медицинского освидетельствования в 2025 году тоже лишают прав, так как это автоматически приравнивается к управлению в нетрезвом виде.

Также вас могут лишить ВУ за превышение скорости более чем на 80 км/ч на полгода – год.

Встречная полоса — зона повышенного риска, а потому выезд на неё там, где это запрещено, тоже может стоить вам водительского удостоверения. Лишают обычно на 4–6 месяцев при первом нарушении (очень редко выписывают штраф), а при повторном — обязательное лишение на один год.

Также вас могут лишить ВУ за нарушение правил обгона в зоне пешеходного перехода на 4–6 месяцев и создание помех спецтранспорту — на 1–3 месяца.

Вопросы и ответы

И в завершение — ответы на несколько актуальных вопросов, касающихся сегодняшней темы, которые волнуют многих автолюбителей.

Будет ли штраф, если не заменить права после трёх лет автопродления?

Да, будет штраф, 5000 – 15 000 рублей, но только если вы продолжите управлять автомобилем с истёкшими правами, так как это будет интерпретировано как вождение без прав, в ином случае никаких санкций не последует и вы можете заменить ВУ тогда, когда вам удобно. Главное — не ездить с просроченными.

Нужно ли снова проходить медкомиссию и получать справку для замены ВУ после завершения продлённого срока?

Да, если срок уже продлённых прав тоже истёк, чтобы получить новые, необходимо пройти заново медкомиссию и получить справку. Обратитесь в больницу и уточните, делают ли они справки для получения и продления прав.

Нужно ли сдавать экзамены для продления водительских прав?

Нет, пересдавать экзамены не нужно, необходимо только пройти заново медкомиссию.

Если же права вам продлили автоматически в рамках действия постановления, то в таком случае вам вообще ничего делать не нужно, пользуйтесь ВУ спокойно ещё три года.

Как быть при загранпоездке?

Так как автоматически продлевается срок действия только российских водительских прав, необходимо уточнить возможность использования их за границей, если вы едете за рубеж на автомобиле или собираетесь водить там машину. Сделать это можно в консульстве той страны, куда планируете ехать.

А можно не ждать окончания автопродления прав и заменить их раньше?

Да, конечно, у вас есть такая возможность. Для этого нужно будет заново пройти медкомиссию, подать заявление, оплатить пошлину и забрать документ в ГИБДД.

Нужно ли заменить продлённые права, если поменял фамилию?

Да, конечно, если срок действия вашего водительского удостоверения ещё не истёк, вы всё равно обязаны получить новые права в случае изменения персональных данных, например при смене фамилии.

Комментарий автоюриста

По словам автоюриста Льва Воропаева, автоматическое продление на три года распространяется на права, срок которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Если срок истекает 1 января 2026 года, то на следующий день вас уже могут оштрафовать, размер штрафа составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Тем водителям, у которых права действуют до января 2026 года, следует позаботиться о замене заблаговременно.

— Причём самая большая проблема не в том, чтобы поменять сами права, это легко делается через «Госуслуги», самая проблема в том, чтобы пройти медицинскую комиссию и получить медицинскую справку. Потому что нужно пройти всех специалистов по одному месту, где они находятся, но есть психиатр и нарколог, которых нужно по месту регистрации проходить. И на них, к сожалению, в связи с ограниченностью работы для их прохождения, может потребоваться определённое время. Например, если водитель, который официально зарегистрирован в другом регионе, проживает в Москве, то ему придётся по месту регистрации их проходить. Это нужно узнавать время работы психиатра и нарколога, чтобы к ним записаться и попасть на приём, либо это живая очередь. В общем, это самый напряжённый этап в получении или замене водительского удостоверения, — заявил Лев Воропаев в беседе с Life.ru.

Поэтому Воропаев советует тем, у кого срок действия прав истекает в январе, начать процедуру замены удостоверения уже сейчас.