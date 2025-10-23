Победители шоу на выживание «Последний герой»: куда пропали, на что потратили деньги и как выглядят в 2025

Помните то самое чувство, когда вся страна замирала перед экранами, следя за тем, как обычные люди и звёзды выживают на необитаемом острове? «Последний герой» ворвался в нашу жизнь в 2001 году и мгновенно стал культовым явлением. За 11 сезонов шоу подарило нам столько драмы, эмоций и неожиданных поворотов, что хватило бы на десяток сериалов. Мы решили выяснить, что же случилось с теми, кто сумел дойти до финала и забрать главный приз. Их судьбы оказались не менее захватывающими, чем само шоу.

Сергей Одинцов: от таможенника до тренера по боксу

Победители «Последнего героя»: где они сейчас и на что потратили деньги. Фото © 1tv, © VK / Tyler | Клуб единоборств

В самом первом сезоне на архипелаге Бокас-дель-Торо развернулась настоящая битва между «Ящерицами» и «Черепахами». 39 дней под прицелом камер, бесконечные конфликты, заговоры и даже островная любовь. Учительница Анна Модестова и писатель Сергей Сакин познакомились на кастинге, влюбились, но попали во враждующие племена. После проекта поженились, родили сына, а потом расстались — как в настоящем кино. Но главным героем стал 26-летний таможенник из Курской области Сергей Одинцов. Три миллиона рублей он вложил с умом: купил квартиру, открыл кафе, занялся бизнесом. В 2004-м вернулся на проект, но вылетел почти у самого финала. Сейчас 49-летний Одинцов живёт в Нижнем Новгороде, женат вторым браком и тренирует людей по боксу и ММА. Остров закалил его не только физически, но и научил строить жизнь с нуля.

Вероника Норкина: парикмахер, которая доказала всё

Что стало с победителями шоу «Последний герой» спустя годы. Фото © 1tv, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / veronikabezuglova.nor

Во втором сезоне шоу «Последний герой» на острове Калимантан в Малайзии «Слоны» и «Обезьяны» сражались за право называться сильнейшими. Парикмахер из Старого Оскола Вероника Норкина пришла на проект после тяжёлого развода, желая доказать себе, что способна на многое. И доказала! Девушка раскрыла в себе и лидерские качества, и невероятную физическую силу. Три миллиона призовых она потратила с головой: купила квартиру и вложилась в строительную фирму. Но самое удивительное — на проекте она нашла свою любовь. Вероника общалась с участником первого сезона Игорем Безугловым, за которого впоследствии вышла замуж. У пары родилась дочь. Вот вам и доказательство: иногда нужно уехать на край света, чтобы найти своё счастье.

Владимир Пресняков: звезда, которая поделилась с соперницей

Все победители «Последнего героя» за 11 сезонов: судьбы и истории. Фото © 1tv, © VK / Владимир Пресняков

Третий сезон 2003 года стал первым звёздным выпуском. На острове в Доминиканской Республике собрались актёры Александр Лыков, Игорь Ливанов, Марина Александрова, Елена Проклова, певицы Ольга Орлова и Татьяна Овсиенко, даже легендарный комментатор Виктор Гусев. Но главная битва развернулась между певцом Владимиром Пресняковым и Еленой Перовой. Музыкант победил, но поступил по-джентльменски — разделил три миллиона с соперницей, которая мечтала купить квартиру. Свою половину Пресняков вложил в строительство загородного дома. Сейчас ему 57 лет, он женат на певице Наталье Подольской, у пары двое сыновей. Проект показал, что настоящая звезда умеет не только побеждать, но и оставаться человеком.

Яна Волкова: героиня до последнего вздоха

Куда исчезли победители реалити «Последний герой». Фото © 1tv

Четвёртый сезон на тропическом архипелаге между Панамой и Коста-Рикой запомнился несколькими моментами. Юлия Началова буквально умоляла забрать её с острова, Жанна Фриске показала стальной характер, а Децл удивил всех своей компанейностью. Николай Дроздов не только блестяще выживал, но и мирил конфликтующих участников. Однако приз в три миллиона достался 40-летней Яне Волковой из Санкт-Петербурга, водителю-телохранителю. И вот тут начинается самая трогательная история. Яна потратила все деньги на создание приюта для бездомных животных. В 2014 году у неё обнаружили рак. Волкова боролась с болезнью до конца, продолжала помогать животным и занималась благотворительностью. Она ушла из жизни в 2018 году, но осталась настоящим героем не только в телевизионном проекте, но и в реальной жизни.

Александр Матвеев: милиционер с золотым сердцем

«Последний герой», победители: как сложилась жизнь участников шоу? Фото © 1tv, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sashmatveev

Пятый сезон 2004 года на Жемчужных островах в Панаме собрал ветеранов шоу — племя «Героев» противостояло новому племени «Звёзды». Даны Борисова, Жанна Фриске, Николай Дроздов, Сергей Одинцов и Татьяна Догилева снова вернулись за острыми ощущениями. Победил милиционер и мастер спорта по дзюдо Александр Матвеев, который уже участвовал в третьем сезоне. Три миллиона призовых он поделил: часть отдал на реконструкцию храма в родном селе, вторую половину пожертвовал в детский гематологический центр. Матвеев долго не мог вернуться к обычной жизни после проекта, особенно ему запомнился суп из лягушек от Дроздова, которым отравилось всё племя! Сейчас Александру 65 лет, он оставил службу, пробовал актёрскую карьеру, работал в экономической безопасности. У него трое детей и трое внуков, а дочь Дарья победила на турнире по бодибилдингу «Арнольд классик». В 2021 году он снова вернулся на проект, но до финала не дошёл.

Владимир Лысенко: от острова до туристического центра

История победителей «Последнего героя» от первого до последнего сезона. Фото © VK / Владимир Лысенко

В 2008 году на Панамских островах сражались племена «Огонь» и «Вода». Никита Джигурда устроил скандал и потребовал убрать его с острова, зато остались Виктория Лопырёва, Эвелина Блёданс, Юлия Ковальчук и Корнелия Манго. Победил 33-летний Владимир Лысенко, управляющий отелем. Три миллиона он разумно распределил: купил квартиру, остальное раздал родным. Сейчас Владимиру 50 лет, в 2020 году он стал исполняющим обязанности директора областного туристического центра в Ярославле. Женат, активно занимается спортом и участвует в парусных регатах. Остров научил его не только выживать, но и управлять своей жизнью.

Анфиса Черных: актриса против экстрасенсов

Чем сейчас занимаются победители культового шоу «Последний герой»? Фото © tv3, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anfi_son

В 2019 году шоу вернулось после десятилетней паузы. Седьмой сезон получил название «Актёры против экстрасенсов» и проходил на острове Палаван на Филиппинах. Среди 16 участников были Илья Глинников, Ирина Безрукова, Наталия Медведева, а в племени экстрасенсов — Аида Мартиросян, Виктория Комахина и Денис Высоцкий. Однако никакие экстрасенсорные способности не помогли противостоять 23-летней актрисе Анфисе Черных. Она вырвала приз в два миллиона рублей и потратила их на путешествия, как и мечтала. Сейчас Анфисе 29 лет, она продолжает строить карьеру в кино. Оказалось, что для победы не нужны сверхспособности — достаточно упорства и силы воли.

Надежда Ангарская: от актрисы до квартиры в Москве

Реалити «Последний герой»: судьбы всех победителей за годы существования проекта. Фото © tv3, © VK / Надежда Ангарская

Восьмой сезон 2020 года «Зрители против звёзд» снова прошёл на Палаване. В звёздном племени боролись Евгений Папунаишвили, Елена Проклова, Лукерья Ильяшенко, Наталья Бардо и Надежда Ангарская. Победила именно Надежда, и в этом сезоне призом стала квартира в Москве! Но ещё более впечатляет другое: за полгода до проекта актриса похудела на 30 килограммов и до сих пор держит форму. Врач сказал ей прямо: «Не похудеешь — не родишь». Надежда взялась за себя, снизила уровень инсулина, сбросила вес, сама забеременела и сама родила. Сейчас 42-летняя актриса замужем вторым браком за футбольным тренером, у неё двое сыновей. Остров помог ей не только выиграть приз, но и доказать себе, что невозможного не существует.

Роман Никкель: многодетный отец из крошечного посёлка

Как изменилась жизнь людей, которые выиграли в «Последнем герое». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikk.roman

Девятый сезон «Чемпионы против новичков» прошёл на архипелаге Занзибар в Танзании. Роман Никкель мог вообще не победить, ведь он покинул проект до финала. Но Надежда Ангарская, которая снова решила испытать свои силы, добровольно ушла и отдала ему своё место. Для многодетного отца из крошечного посёлка Ишалка Оренбургской области это стал шанс изменить жизнь семьи. Роман с юности работал в фермерском хозяйстве, привык к тяжёлому труду и давно мечтал попасть на шоу. Пять миллионов он потратил на строительство большого дома и вывез семью на отдых. Роман занимается спортом, вместе с сыновьями становился чемпионом сельских спортивных игр по лыжам и волейболу, участвует в соревнованиях по армрестлингу. Его история доказывает: если очень хотеть, мечты сбываются.

Алексей Лукин: актёр, который поделил приз с соперником

Победители «Последнего героя» тогда и сейчас: неожиданные повороты судьбы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lesha_lukin

В 2023 году вышел формат «Остаться семьёй», где соревновались семейные дуэты — родители и дети. Съёмки проходили в Таиланде, участвовали семь семей. Анна Ковальчук с дочерью Златой, Анна Седокова с дочкой Алиной, Алина и Фатима Хадуевы. В финале встретились актёр Алексей Лукин и Николоз Кснелашвили — отец Ираклия Пирцхалавы. Победил Алексей, но посоветовавшись со своим отцом Владимиром, он разделил пять миллионов с Николозом. Лукина настолько восхитили мужество и самоотверженность соперника, что он не смог забрать весь выигрыш себе. В шоу о семейных ценностях он показал, что главное — не деньги, а человечность.

Дмитрий Конышев: комик, который мечтал о сладком

11 победителей «Последнего героя», которые получили миллионы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitriy_konyshev

Последний, 11-й сезон вышел летом 2024 года. Съёмки проходили в Республике Алтай, на берегах Телецкого озера. 14 участников разделили на «Волков» и «Медведей». Победил комик Дмитрий Конышев, который с самого начала был настроен серьёзно. Тяжелее всего ему давалась разлука с семьёй и скудная еда — Дмитрий так устал от однообразного рациона, что ему снились любимые блюда. Пять миллионов рублей Конышев потратил на семью: помог родителям, оплатил все счета и отправился с близкими в долгожданный отпуск. Оказывается, даже комики могут быть серьёзными, когда дело касается выживания.