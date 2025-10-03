Что посмотреть на Новый год 2026: 5 шоу, которые нельзя пропустить в ночь с 31 на 1 января

Новогодняя ночь без телевизора? Такого просто не бывает! Пока одни накрывают на стол, другие нарезают оливье, а кто-то в последний момент бежит за шампанским — телевизор уже работает фоном. «Голубой огонёк», «Ирония судьбы», речь президента — всё это стало частью праздника наравне с мандаринами и бенгальскими огнями. В этом году каналы готовят для нас привычный коктейль из ностальгии и новинок. Мы разобрались, кто будет вести главные шоу, какие звёзды споют любимые хиты и что нового придумали телевизионщики для самой волшебной ночи в году.

«Новогодний голубой огонёк» на «России»: Басков, Малахов и армия звёзд

Новогодние программы на ТВ: «Огонёк», «Песня года» и фильмы. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Классика жанра возвращается на экраны! «Новогодний голубой огонёк» на канале «Россия» отметит в этом году свой 63-й день рождения, и традиции никто менять не собирается. Главными ведущими станут Николай Басков и Андрей Малахов, к которым присоединятся женщины – телеведущие канала. Съёмки стартуют уже в ноябре на «Мосфильме» в праздничных декорациях, потому что позже у звёзд начинается настоящий аврал. Спеть в «Огоньке» считается престижным — артистам за это даже не платят! Зато какой охват аудитории. На сцене появятся Григорий Лепс, Валерия, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, SHAMAN, Сергей Лазарев, Дима Билан, Полина Гагарина, Пелагея и ещё несколько десятков популярных исполнителей. Особая примета времени: на съёмках будут присутствовать военнослужащие, которых пригласят в качестве почётных гостей. Массовку набирают прямо сейчас, но есть одно условие: никаких телефонов на площадке! Продюсеры хотят сохранить интригу и не дать утечь спойлерам раньше времени. Кстати, если хотите попасть на экран в новогоднюю ночь — следите за объявлениями о наборе, съёмки идут каждый день.

«Песня года» на 1 и 2 января: билеты по десять тысяч и автобусные туры

Ещё один долгожитель новогоднего эфира — «Песня года». Концерт запишут 6 декабря, и билеты на него уже почти раскупили. Остались только самые дорогие — по 8 и 10 тысяч рублей! Почему такой ажиотаж? В этом году организовали автобусные туры из городов рядом с Москвой: людей привозят на экскурсию по столице, потом ведут на телезапись, а поздней ночью отправляют домой. Удобно и празднично! На сцене выступят Дима Билан, Анна Асти, Филипп Киркоров, SHAMAN, Полина Гагарина, Ирина Аллегрова, Григорий Лепс, Люся Чеботина, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Ани Лорак, Дмитрий Маликов, Ирина Дубцова и ещё пара десятков артистов. Вести концерт будут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Трансляция пройдёт 1 и 2 января на канале «Россия», так что, если не успели попасть на запись, — смотрите по телевизору с оливье и шампанским в руках. Атмосфера обеспечена!

Первый канал готовит сюрприз: Дибров вернётся в большой эфир

Дмитрий Дибров вернётся в новогодний эфир Первого канала. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

А вот на Первом канале интригу держат до последнего. Съёмки новогодней программы запланированы только на декабрь — позже всех остальных каналов. Продюсеры объясняют это желанием быть максимально актуальными и не потерять связь с событиями уходящего года. Список артистов пока держат в секрете, но ведущими станут главные лица канала. И вот тут самое интересное: по слухам, к команде ведущих присоединится Дмитрий Дибров! Да-да, тот самый Дибров, который недавно вернулся в шоу «Кто хочет стать миллионером?» и стал самым обсуждаемым светским персонажем сезона. Его включение в новогоднюю программу Первого звучит логично и обещает добавить эфиру остроты и живости. Посмотрим, подтвердятся ли эти слухи ближе к Новому году!

«Уральские пельмени» на СТС: смех по традиции

Новый год без «Уральских пельменей»? Да это же нонсенс! 31 декабря на СТС по традиции покажут праздничные выпуски любимого юмористического шоу. Съёмки пройдут в середине декабря в Москве, и вы уже сейчас можете купить билеты, если хотите поучаствовать в записи. Правда, удовольствие не из дешёвых: места на галёрке стоят от 2500 рублей, а в партере — до 29 тысяч! Выступать будут постоянные участники труппы: Дмитрий Соколов, Илана, Ксения Корнева, Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев и другие артисты-юмористы. Формат проверен годами: острые шутки, наблюдения из жизни, пародии на звёзд и актуальные события. Смотреть «Пельмени» стало такой же традицией, как загадывать желание под бой курантов. Они не подведут и в этот раз!

Музыкальный фильм «Невероятные приключения Шурика» на ТНТ: ностальгия с современным акцентом

Новогодний фильм на ТНТ: невероятные приключения Шурика. Фото © Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика», режиссёр Роман Ким, Миша Семичев, сценаристы Роман Ким, Миша Семичев / kino-teatr.ru

А вот ТНТ решил не ограничиваться концертами и выпустит полноценный новогодний фильм. Называется он «Невероятные приключения Шурика», и это не ремейк классики Гайдая, а большой музыкально-юмористический проект с отсылками к культовым картинам. Сюжет такой: Шурик сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви к студентке, комсомолке и просто красавице Нине. Чем-то напоминает советского Форреста Гампа, только со знакомыми персонажами и песнями. Главные роли исполнят Тимур Батрутдинов в роли Шурика и Марина Кравец в роли Нины. Также в фильме появятся Ляйсан Утяшева, Павел Воля, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Анна Асти, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко и многие другие звёзды эстрады, телевидения и кино. Обещают отсылки к «Кавказской пленнице», «Операции Ы», «Служебному роману» и даже современным хитам вроде «Голого пистолета» и «Субстанции». Звучит амбициозно! Посмотрим, получится ли у ТНТ создать новую новогоднюю традицию.