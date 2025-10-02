Фотоистория: как спустя 40 лет после премьеры выглядят актёры фильма «Гардемарины, вперёд!»

Сериал «Гардемарины, вперёд!» ворвался на советские экраны в 1988 году и моментально превратился в культовый феномен. Миллионы зрителей замирали у телевизоров, следя за приключениями отважных друзей в эпоху дворцовых интриг. Прошло почти 40 лет, и мы решили выяснить, как сложились судьбы звёзд легендарного сериала Светланы Дружининой. Кто сохранил связь с кинематографом, кто круто развернул карьеру, а кто предпочёл тихую жизнь вдали от камер?

Сергей Жигунов: от сердцееда экрана до отшельника в Крыму

Роль Александра Белова с роскошными кудрями превратила Жигунова в главного красавца страны. После «Гардемаринов» актёр продолжил собирать армию поклонниц в похожих ролях романтических героев, а потом неожиданно возродился в образе циничного олигарха Шаталина из ситкома «Моя прекрасная няня». Скандальный роман с Анастасией Заворотнюк взорвал все светские хроники и едва не разрушил его брак с Верой Новиковой. Жигунов дважды пытался склеить семейную жизнь, но так и не смог.

После серии неудачных продюсерских проектов актёр практически исчез с радаров — последний раз Жигунов снимался в 2018 году. Сейчас 63-летний заслуженный артист России живёт между Подмосковьем и Крымом с гражданской женой Викторией Ворожбит, которая младше его на десять лет. В редких интервью Сергей Жигунов признаётся, что променял столичную суету на загородное спокойствие и больше не горит желанием возвращаться в большое кино, предпочитая камерные театральные постановки и озвучку.

Дмитрий Харатьян: неувядающий Корсак на новом витке славы

Харатьян уже успел засветиться в кино до «Гардемаринов», но роль лихого Алёши Корсака стала его визитной карточкой на десятилетия вперёд. Забавно, что изначально Дмитрий вообще не планировал становиться актёром — мечтал либо петь под гитару, либо лечить людей. Но после успеха «Розыгрыша» и «Зелёного фургона» выбор был сделан, и тут грянули «Гардемарины» с их оглушительным триумфом.

В 2023 году 65-летний Дмитрий Харатьян доказал, что годы ему нипочём, вновь надев гардемаринский мундир для сиквелов «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Параллельно актёр активно мелькает в телешоу и развивает музыкальную карьеру, выпуская альбомы с песнями из кинофильмов. Личная жизнь у Дмитрия стабильна: больше 20 лет он счастлив со второй женой Мариной Майко, с которой живёт в подмосковном особняке. Их сын Иван пошёл по творческим стопам отца, только выбрал режиссуру и уже снял свой первый фильм — военную драму «Каруза».

Владимир Шевельков: от скандалов на площадке до рекламного бизнеса

Шевелькову досталась, пожалуй, самая непростая роль в проекте. Князя Никиту Оленева режиссёр Светлана Дружинина изначально планировала отдать собственному сыну, но тот трагически погиб перед началом съёмок. Материнская боль и творческие разногласия создали на площадке невыносимую атмосферу: Дружинина и Шевельков постоянно ссорились. Когда встал вопрос о продолжении саги, всем было ясно, что актёр в ней не появится.

Несмотря на бешеную популярность после выхода сериала, Владимир Шевельков быстро охладел к славе и ушёл из профессии. Правда, не совсем: он переквалифицировался в режиссёра рекламных роликов и клипов для эстрадных звёзд. Сегодня у бывшего гардемарина процветающий бизнес в этой сфере. С личной жизнью у Шевелькова тоже всё отлично: больше 30 лет он счастливо женат на Ирине, в браке родилось двое детей.

Михаил Мамаев: от случайной встречи в ресторане до передовой

Роль Никиты Оленева во второй и третьей частях саги «Гардемарины, вперёд!» досталась Мамаеву благодаря чистой случайности. Сын генерала, выросший на Камчатке и в Сибири, Михаил с детства увлекался литературой и театром, писал заметки во всесоюзные детские издания. После школы поступил в МГИМО, на факультет международной журналистики, даже издал сборник стихов и много лет работал в журнале «Огонёк». А потом судьба свела его в ресторане со Светланой Дружининой, которая предложила роль гардемарина. К тому моменту у Михаила уже был крохотный опыт съёмок. Его Оленев впервые появляется в «Виват, гардемарины!», где Мамаев читает отрывок собственного сочинения. Были сложности с фехтованием, голос не подошёл, роль дублировали, но образ утончённого князя всё равно сделал актёра узнаваемым.

Позже Михаил Мамаев окончил ГИТИС, снимался даже в голливудских проектах. С личной жизнью не сложилось: актёр признавался, что думал о ребёнке от суррогатной матери, но отказался от идеи. Сейчас Михаил вернулся к своей первой профессии и участвует в специальной военной операции в качестве военного корреспондента.

Александр Домогаров: музыка вместо кино после череды трагедий

Юный Домогаров влился в компанию полюбившихся гардемаринов только в третьей части, но моментально завоевал сердца зрителей. Он виртуозно фехтовал в кадре, великолепно пел дуэтом с Харатьяном, да и внешность не подкачала: красавец-актёр не остался незамеченным. После «Гардемаринов» Домогаров стал народным артистом, но долго не появлялся на публике. В 2023 году поклонники ликовали, увидев его на премьере сиквела «Гардемарины 1787. Война», где актёр сыграл одну из главных ролей.

Параллельно разгорелся скандал с Театром Моссовета, который отстранил его от спектакля. В 2024 году Александр окончательно уволился после почти 30 лет службы на сцене. Александр Домогаров не скрывает проблем со здоровьем, что неудивительно после двух страшных ударов судьбы: гибели старшего сына в ДТП и смерти второй жены от рака. Сейчас у актёра есть любимая женщина, но о личной жизни он предпочитает молчать. В кино Домогаров пока не снимается, зато увлёкся музыкой: участвовал в шоу «Три аккорда» и гастролирует с музыкальным спектаклем «Вертинский».