«Человек – лавандовый раф» Василенко зарегистрировал улыбку как товарный знак

Известный интернет-персонаж Николай Василенко официально зарегистрировал свою улыбку в качестве товарного знака. Информацию об успешном завершении процедуры в Роспатенте распространил телеграм-канал Mash. Ростовчанин, получивший известность как «ходячий антидепрессант», получил юридическую защиту на использование имени и хештега #улыбканиколаявасиленко.

Под этим брендом Василенко планирует запуск разнообразной продукции, включая алкогольные напитки — водку и лавандовый раф, а также ромашковый чай, косметические средства, одежду и ювелирные изделия. Регистрация товарного знака позволяет ему контролировать коммерческое использование своего образа и предотвращать несанкционированное копирование.

Ранее сообщалось, что за популярными видео с многомиллионными просмотрами стоит ростовский предприниматель, известный как создатель бренда водки «Белая берёзка». В настоящее время бизнесмен является совладельцем ресторана «Онегин дача» и проживает в центральной части Ростова-на-Дону. До осени 2023 года его имя оставалось малознакомым широкой публике, однако после запуска его аккаунта в октябре произошёл стремительный рост популярности: он собрал сотни тысяч подписчиков и вышел в лидеры рейтингов видеоплатформ.