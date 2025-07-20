«Человек – лавандовый раф» Василенко рассказал, как выбирает себе «лик-луки»
Блогер Василенко рассказал, что увлекается стилизацией образов уже 25 лет
Ростовский блогер Николай Василенко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikolay_anatolievich_vasilenko
«Лик-лук» — новое слово от «человека — лавандового рафа» Николая Василенко. По его словам, вот уже 25 лет он увлекается созданием образов под настроение. На VK Fest он рассказал, где черпает вдохновение для нарядов.
«Человек – лавандовый раф» Василенко рассказал, как выбирает себе образы. Видео © Life.ru
«Я думаю, что каждый человек чем-то увлекается. Я занимаюсь этим уже лет 25. В общем, я захожу в гардеробную комнату, у меня там есть большой стол, и я начинаю с какой-то одной вещи, а потом набрасываю. Это занимает буквально 1–2 минуты. Конечно, мой стиль зависит от настроения», — рассказал Василенко.
Николай Василенко не только стиляга, но ещё и король рилсов. Ранее стало известно, что за спокойными видео с миллионами просмотров стоит ростовский бизнесмен, в прошлом — создатель водки «Белая берёзка». В настоящее время он является совладельцем ресторана «Онегин дача» и обосновался в центре Ростова. До осени 2023 года его имя было известно лишь в местных кругах, но с открытием его аккаунта в октябре начался стремительный взлёт: его популярность взлетела до небес, он обрёл сотни тысяч подписчиков и занял лидирующие позиции в рейтингах.