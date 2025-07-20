«Человек – лавандовый раф» Василенко рассказал, как выбирает себе «лик-луки»

«Лик-лук» — новое слово от «человека — лавандового рафа» Николая Василенко. По его словам, вот уже 25 лет он увлекается созданием образов под настроение. На VK Fest он рассказал, где черпает вдохновение для нарядов.

«Человек – лавандовый раф» Василенко рассказал, как выбирает себе образы. Видео © Life.ru

«Я думаю, что каждый человек чем-то увлекается. Я занимаюсь этим уже лет 25. В общем, я захожу в гардеробную комнату, у меня там есть большой стол, и я начинаю с какой-то одной вещи, а потом набрасываю. Это занимает буквально 1–2 минуты. Конечно, мой стиль зависит от настроения», — рассказал Василенко.