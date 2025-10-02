«Жить дорого!» Елена Малышева заработала 574 млн рублей, но не в роли терапевта

За 2024 год телеведущая Елена Малышева смогла заработать 574 миллиона рублей. Такую прибыль ей принесло не только медицинское образование, но и предпринимательская деятельность. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» в своей рубрике «Профайл».

Малышева владеет шестью юридическими лицами в России, которые приносят ей стабильный доход. Кроме того, телеведущая является совладелицей медицинского центра, занимается рекламным бизнесом, а также вместе с сыновьями продаёт информационные продукты для похудения. Телевизионные проекты также проходят через ИП, зарегистрированное на её Елены.

Заработанные средства Малышева инвестировала в недвижимость. Телеведущая приобрела элитное жильё в США, включая два дома в Нью-Джерси (площадью более 1100 и 771 квадратных метров соответственно) и две квартиры на Манхэттене. Помимо этого, она купила квартиру площадью 66 квадратных метров в Москве на Автозаводской улице для сдачи в аренду.

