«Жить дорого!» Елена Малышева заработала 574 млн рублей, но не в роли терапевта

2 октября, 14:59

Телеведущая Малышева заработала 574 млн рублей за 2024 год и купила дома в США

Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

За 2024 год телеведущая Елена Малышева смогла заработать 574 миллиона рублей. Такую прибыль ей принесло не только медицинское образование, но и предпринимательская деятельность. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» в своей рубрике «Профайл».

Малышева владеет шестью юридическими лицами в России, которые приносят ей стабильный доход. Кроме того, телеведущая является совладелицей медицинского центра, занимается рекламным бизнесом, а также вместе с сыновьями продаёт информационные продукты для похудения. Телевизионные проекты также проходят через ИП, зарегистрированное на её Елены.

Заработанные средства Малышева инвестировала в недвижимость. Телеведущая приобрела элитное жильё в США, включая два дома в Нью-Джерси (площадью более 1100 и 771 квадратных метров соответственно) и две квартиры на Манхэттене. Помимо этого, она купила квартиру площадью 66 квадратных метров в Москве на Автозаводской улице для сдачи в аренду.

Бард Семён Слепаков* заработал за концерт в Лондоне 50 млн на обмане фанатов

Ранее стало известно, что бренд одежды LUGANG, созданный рэпером Гуфом в 2017 году, показал значительный оборот в 2024 году, достигнув выручки в 45,2 миллиона рублей. Компания ООО «ЛЮГЭНГ» специализируется на продаже худи, футболок и шорт, минимальная стоимость которых составляет 4200 рублей. Несмотря на внушительную выручку, чистая прибыль предприятия оказалась скромнее и составив 643 тысячи рублей.

