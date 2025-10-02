Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

2 октября, 09:34

Бард Семён Слепаков* заработал за концерт в Лондоне 50 млн на обмане фанатов

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Российский комик Семён Слепаков* стал виновником скандала с билетами на своём выступлении в Лондоне, из-за которого часть зрителей осталась без мест. О скандале, произошедшем во время первого за два года концерта юмориста, сообщило издание SHOT со слов пострадавших поклонников.

Поклонники комика заранее купили билеты по высокой цене — до 950 фунтов стерлингов. Однако на входе выяснилось, что на одни и те же места продано два билета. Это привело к спорам между зрителями, некоторым в итоге пришлось смотреть концерт стоя.

Во время выступления Слепаков критиковал спецоперацию, упомянул интимный вопрос Дудя* и пожаловался, что украинцы перестали ходить на его концерты. В конце шоу артист спел две песни на бис, хотя зал его об этом не просил. Всего за выступление он заработал около 50 млн рублей. Свой следующий концерт Слепаков* планирует провести в декабре в Тель-Авиве.

Ранее Life.ru сообщал, что юморист Семён Слепаков* был оштрафован московским судом на 60 тысяч рублей за то, что не оплатил в срок предыдущий административный штраф. Удвоенная сумма взыскания назначена по статье 20.25 КоАП РФ за неуплату первоначального штрафа в 30 тысяч рублей, который был назначен ему судом в 2024 году.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Александра Мышляева
