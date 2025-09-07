Мессенджер MAX
7 сентября, 16:07

Слепакова* оштрафовали на ₽60 тыс. за отсутствие маркировки иноагента

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

В Москве суд вынес решение в отношении юмориста Семёна Слепакова*, который вовремя не выплатил штраф за нарушение правил деятельности иноагента. Теперь артист должен оплатить штраф уже в размере 60 тысяч рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы судебного дела.

«Признать Слепакова Семёна Сергеевича* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей», сказано в тексте решения.

Слепаков* был признан виновным по статье 20.25 КоАП «Неуплата административного штрафа в срок», что влечёт за собой штраф в двукратном размере суммы. Ещё в 2024 году суд обязал артиста выплатить 30 тысяч рублей в качестве административного наказания. Однако Слепаков* не стал погашать задолженность или обжаловать решение, также он не просил суд об отсрочке платежа.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

