Валерия Меладзе могут признать иноагентом и запретить въезд в Россию из-за донатов ВСУ

Общественники требуют проверить певца Валерия Меладзе из-за возможного финансирования ВСУ через организаторов его тура и запретить ему въезд в Россию в случае подтверждения этой информации. Об этом рассказал председатель совета отцов России и обладатель медали участника СВО Андрей Згонников в беседе с Mash.

Совместной деятельностью артиста с организаторами шоу, донатящими ВСУ, заинтересовались общественные организации. Из-за их обращения сведения об артисте проверят Генпрокуратура, Следственный комитет и Минюст России. Если данные подтвердятся, Меладзе могут признать иноагентом, запретить ему на въезд в РФ и даже лишить российского папорта.