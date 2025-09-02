Валерия Меладзе могут признать иноагентом и запретить въезд в Россию из-за донатов ВСУ
Mash: Валерия Меладзе могут признать иноагентом и лишить гражданства РФ
Валерий Меладзе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzevalerian
Общественники требуют проверить певца Валерия Меладзе из-за возможного финансирования ВСУ через организаторов его тура и запретить ему въезд в Россию в случае подтверждения этой информации. Об этом рассказал председатель совета отцов России и обладатель медали участника СВО Андрей Згонников в беседе с Mash.
Совместной деятельностью артиста с организаторами шоу, донатящими ВСУ, заинтересовались общественные организации. Из-за их обращения сведения об артисте проверят Генпрокуратура, Следственный комитет и Минюст России. Если данные подтвердятся, Меладзе могут признать иноагентом, запретить ему на въезд в РФ и даже лишить российского папорта.
Ранее сегодня Life.ru писал, что средства от европейского тура Валерия Меладзе могут пойти на поддержку ВСУ. Концерты исполнителя организует Best Events Europe, связанная с Bravo Eventos SL и Bravo Vip, чей руководитель Владимир Брумберг продвигает украинских артистов с антироссийской позицией. В США тур поддерживает Show Impulse, чей владелец Владимир Буховский собирал средства для ВСУ.