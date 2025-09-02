Меладзе, сам того не зная, может профинансировать ВСУ

Средства, вырученные с европейского тура певца Валерия Меладзе могут пойти на поддержку ВСУ. Об этом сообщают коллеги из Mash, которые провели собственное расследование.

По данным телеграм-канала, концерты артиста в Европе организует компания Best Events Europe, связанная с испанской Bravo Eventos SL и проектом Bravo Vip. Руководитель этих структур Владимир Брумберг после начала СВО удалил из соцсетей весь российский контент и начал продвигать украинских артистов, включая группы с антироссийской позицией. При этом организаторы используют одинаковые документы для разных проектов, что создаёт риски перераспределения средств.

Особое внимание уделяется американской части тура: билеты на октябрьские концерты в США продаются через компанию Show Impulse Владимира Буховского, который открыто поддерживает Украину и организовывал благотворительные сборы для ВСУ. Ранее эта же компания работала с артистами, критиковавшими российские власти, включая музыкантов Макса Барских, Андрея Макаревича* и актёра Данилу Козловского. Сам Меладзе, по сведениям Mash, не был проинформирован о «политической ориентации» организаторов своих концертов.

В начале августа Life.ru сообщал, что Валерий Меладзе полностью отказался от концертов в России. Источники, ознакомившиеся с гастрольным расписанием артиста, утверждают, что в его графике до 2026 года есть только зарубежные площадки.