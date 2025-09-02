Гонки на красном Mercedes снова создали проблемы для дочери Валерия Меладзе
Дочь Валерия Меладзе разыскивают приставы за неоплаченные автомобильные штрафы
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzearina
Дочь Валерия Меладзе Арину разыскивают российские судебные приставы из-за неоплаченных автомобильных штрафов. Девушка любит нарушать ПДД на своём красном Mercedes GLA, пишет SHOT.
Дочь Валерия Меладзе за рулём. Фото © Telegram / SHOT
Арина Меладзе просрочила оплату штрафа от 1 июня, когда она на своём Mercedes превысила скорость, из-за чего её оштрафовали на 750 рублей. В отношении 22-летней автоледи открыто исполнительное производство ФССП.
Ранее дочь Валерия Меладзе насобирала 153 штрафа на сумму 123 тысячи рублей. Сейчас не оплачено 6 штрафов на общую сумму 4500 рублей.