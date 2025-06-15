Дочь Валерия Меладзе накопила 144 штрафа за гонки по Москве на красном Mercedes
SHOT: Дочь Валерия Меладзе накопила 144 штрафа за нарушение ПДД
Дочь Валерия Меладзе (Арина). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzearina
Дочь Валерия Меладзе оказалась злостным нарушителем ПДД. Девушка накопила 144 штрафа за нарушения ПДД, управляя своим Mercedes-Benz GLA-Klass. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Дочь Валерия Меладзе за рулём. Фото © Telegram / SHOT
Оказалось, что 22-летняя жительница Москвы систематически нарушает правила дорожного движения. Арина регулярно превышает скорость, совершает повороты в неположенных местах, игнорирует дорожную разметку, отвлекается на телефон во время вождения и проезжает на красный свет. За свои нарушения она уже выплатила 137 штрафов на общую сумму 111 тысяч рублей, и ей предстоит оплатить ещё 7 штрафов на 5250 рублей.
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