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15 июня, 12:11

Дочь Валерия Меладзе накопила 144 штрафа за гонки по Москве на красном Mercedes

SHOT: Дочь Валерия Меладзе накопила 144 штрафа за нарушение ПДД

Дочь Валерия Меладзе (Арина). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzearina

Дочь Валерия Меладзе (Арина). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzearina

Дочь Валерия Меладзе оказалась злостным нарушителем ПДД. Девушка накопила 144 штрафа за нарушения ПДД, управляя своим Mercedes-Benz GLA-Klass. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Дочь Валерия Меладзе за рулём. Фото © Telegram / SHOT

Дочь Валерия Меладзе за рулём. Фото © Telegram / SHOT

Оказалось, что 22-летняя жительница Москвы систематически нарушает правила дорожного движения. Арина регулярно превышает скорость, совершает повороты в неположенных местах, игнорирует дорожную разметку, отвлекается на телефон во время вождения и проезжает на красный свет. За свои нарушения она уже выплатила 137 штрафов на общую сумму 111 тысяч рублей, и ей предстоит оплатить ещё 7 штрафов на 5250 рублей.

У экс-капитана сборной России по футболу накопилось 50 штрафов за нарушения ПДД
У экс-капитана сборной России по футболу накопилось 50 штрафов за нарушения ПДД

А ранее Life.ru сообщал, что Mr. Credo погряз в долгах перед ГИБДД. Артист накопил внушительный список из 27 неоплаченных штрафов, начиная с конца 2023 года.

Мария Любицкая
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