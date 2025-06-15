Дочь Валерия Меладзе накопила 144 штрафа за гонки по Москве на красном Mercedes

Оказалось, что 22-летняя жительница Москвы систематически нарушает правила дорожного движения. Арина регулярно превышает скорость, совершает повороты в неположенных местах, игнорирует дорожную разметку, отвлекается на телефон во время вождения и проезжает на красный свет. За свои нарушения она уже выплатила 137 штрафов на общую сумму 111 тысяч рублей, и ей предстоит оплатить ещё 7 штрафов на 5250 рублей.