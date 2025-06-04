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4 июня, 05:21

Mr. Credo погряз в долгах перед ГИБДД с 27 неоплаченными штрафами

Mr. Credo в клипе на песню «Чудная долина». Обложка © YouTube / MR. CREDO [Чародей]

Mr. Credo в клипе на песню «Чудная долина». Обложка © YouTube / MR. CREDO [Чародей]

Александр Махонин, более известный как Mr. Credo, исполнитель хитов 90-х, на этот раз привлёк внимание не творчеством, а растущими долгами перед ГИБДД. Согласно информации из базы данных судебных приставов, артист накопил внушительный список из 27 неоплаченных штрафов, начиная с конца 2023 года.

Среди непогашенных взысканий числятся разнообразные нарушения, начиная от небольших сумм в несколько десятков рублей и заканчивая более крупными штрафами. Помимо этого, Mr. Credo имеет задолженности по госпошлинам и другим административным правонарушениям, пишет РИА «Новости».

Общая сумма долга Махонина перед государством составляет более 30 тысяч рублей.

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Кстати, в прошлом году Мистер Кредо кинул организаторов концерта в Казахстане, которые даже в итоге написали на него заявление в полицию. Он получил от них 5,4 миллиона в качестве гонорара, но просто не поехал выступать. В итоге дело дошло до полиции.

Владимир Озеров
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