Mr. Credo должен 5,4 миллиона организаторам из Казахстана за пропущенный концерт

Стала известна сумма, на которую певец Mr. Credo кинул казахстанских организаторов. На него написали заявление в полицию. Исполнитель хитов "Чудная долина" и "Медляк", 51-летний Александр Махонин получил 5,4 миллиона от оргов ретро-фестиваля в Казахстане, на который просто не приехал. Казахстанская компания Suarg Astana подавала на него в суд, сейчас к делу подключилась полиция.

По данным SHOT, организаторы заранее заплатили артисту за выступление 14 июля, а также выполнили все его "многочисленные условия по райдеру". Однако в день фестиваля музыкант на мероприятии не появился. Более того, он не появился даже в Казахстане. Оказалось, что Мистер Кредо не смог вылететь из Москвы из-за долгов. Его пытались отправить через Минск, но и тут незадача: музыкант почему-то забыл, что просрочил загранпаспорт.