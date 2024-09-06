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6 сентября, 06:30

Mr. Credo должен 5,4 миллиона организаторам из Казахстана за пропущенный концерт

Мистер Кредо. Обложка © VK / Мистер Кредо

Мистер Кредо. Обложка © VK / Мистер Кредо

Стала известна сумма, на которую певец Mr. Credo кинул казахстанских организаторов. На него написали заявление в полицию. Исполнитель хитов "Чудная долина" и "Медляк", 51-летний Александр Махонин получил 5,4 миллиона от оргов ретро-фестиваля в Казахстане, на который просто не приехал. Казахстанская компания Suarg Astana подавала на него в суд, сейчас к делу подключилась полиция.

По данным SHOT, организаторы заранее заплатили артисту за выступление 14 июля, а также выполнили все его "многочисленные условия по райдеру". Однако в день фестиваля музыкант на мероприятии не появился. Более того, он не появился даже в Казахстане. Оказалось, что Мистер Кредо не смог вылететь из Москвы из-за долгов. Его пытались отправить через Минск, но и тут незадача: музыкант почему-то забыл, что просрочил загранпаспорт.

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Папомним, организаторы ретрофестиваля в Казахстане утверждают, что Mr. Credo не приехал на собственное выступление. По данным Life.ru, звезду «нулевых» не выпустили из России из-за долгов.

Матвей Константинов
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