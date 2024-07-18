Звезда нулевых Mr. Credo попал на деньги из-за неявки на ретрофестиваль Организаторы ретрофестиваля в Казахстане подают в суд на Mr. Credo 18 июля, 08:00 Mr. Credo в клипе на песню "Чудная долина". Фото © YouTube / MR. CREDO [Чародей]

Организаторы ретрофестиваля в Казахстане подают в суд на звезду нулевых певца Mr. Credo (в жизни — Александр Махонин). По данным SHOT, музыкант не смог выехать из России, чтобы спеть свои хиты "Чудная долина" и "Медляк".

Как рассказали телеграм-каналу организаторы фестиваля, они заранее заплатили Махонину за выступление 14 июля, а также выполнили все его "многочисленные условия по райдеру". Однако в день фестиваля музыкант на мероприятии не появился. Более того, он не появился даже в Казахстане.

Оказалось, что Мистер Кредо не смог вылететь из Москвы из-за долгов. Его пытались отправить через Минск, но и тут незадача: музыкант почему-то забыл, что просрочил загранпаспорт.

По данным SHOT, Махонин должен 300 тысяч рублей российской налоговой, а ещё 40 тысяч — полиции из-за дорожных штрафов. Оказалось, что Мистер Кредо превышает скорость на своём BMW, не пристёгивается и забывает оплатить парковку.

А у другого певца нулевых, напротив, дела идут в гору: ранее стало известно, что Андрей Губин вернётся на сцену впервые за 19 лет. Артист приедет в Сочи на фестиваль "Новая волна", где пройдёт его творческий вечер.

Авторы Александра Вишнякова