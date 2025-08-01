Валерий Меладзе отказался от выступлений в России

Певец Валерий Меладзе полностью прекратил концертную деятельность в России. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на сотрудников ивент-компаний.

По информации источников, гастрольный план певца расписан до 2026 года и включает исключительно зарубежные площадки. Российские агентства больше не предлагают выступления исполнителя в частных торжествах, даже если заказчики готовы сохранить конфиденциальность.

Представители концертной индустрии отмечают, что на данный момент возвращение Меладзе к российской публике не рассматривается.