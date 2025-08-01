Валерий Меладзе отказался от выступлений в России
Абзац: Валерий Меладзе прекратил концертную деятельность в России
Валерий Меладзе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzevalerian
Певец Валерий Меладзе полностью прекратил концертную деятельность в России. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на сотрудников ивент-компаний.
По информации источников, гастрольный план певца расписан до 2026 года и включает исключительно зарубежные площадки. Российские агентства больше не предлагают выступления исполнителя в частных торжествах, даже если заказчики готовы сохранить конфиденциальность.
Представители концертной индустрии отмечают, что на данный момент возвращение Меладзе к российской публике не рассматривается.
А ранее челябинский бизнесмен решил приобрести права на дебютный альбом рэп-исполнителя Гуфа (Алексея Долматова) «Город Дорог», чтобы удалить его со всех площадок. Стоимость сделки оценивается в 100 миллионов рублей. Причина покупки весьма интересна: именно музыка из альбома сопровождала молодого предпринимателя в годы, когда он вел разгульный образ жизни, злоупотребляя алкоголем и рискуя своим будущим.