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Регион
1 августа, 01:19

Валерий Меладзе отказался от выступлений в России

Абзац: Валерий Меладзе прекратил концертную деятельность в России

Валерий Меладзе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzevalerian

Валерий Меладзе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzevalerian

Певец Валерий Меладзе полностью прекратил концертную деятельность в России. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на сотрудников ивент-компаний.

По информации источников, гастрольный план певца расписан до 2026 года и включает исключительно зарубежные площадки. Российские агентства больше не предлагают выступления исполнителя в частных торжествах, даже если заказчики готовы сохранить конфиденциальность.

Представители концертной индустрии отмечают, что на данный момент возвращение Меладзе к российской публике не рассматривается.

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Тимур Хингеев
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