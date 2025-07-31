От балета к эстраде: Продюсер раскрыл заработок Волочковой на новом поприще

Недавно балерина Анастасия Волочкова сообщила о старте своей музыкальной карьеры. Артистка начала петь и даже запланировала выступление в сочинском караоке в начале августа. Пользователи соцсетей предположили, что выступления нужны Волочковой в качестве заработка, но продюсер Сергей Дворцов заявил, что с финансами у нее всё благополучно.

Эксперт считает, что, несмотря на небольшой репертуар, балерина вполне может давать концерты, так как публика приходит посмотреть на неё, а не на её песни. Волочкова – персона известная, и организаторы готовы платить от полутора миллионов рублей за её присутствие на каком-либо мероприятии, пояснил Дворцов.

«Как мне коллеги рассказывали, у неё гонорар от 1,5 млн рублей. Значит, примерно такую сумму заплатили вот в этом караоке, чтобы Анастасию сделать хедлайнером. Даже не из-за песен, а потому что она известная балерина, личность, её любят. Заказывают Волочкову влиятельные и богатые олигархи. Спрос на неё есть, но как бы… постольку поскольку», — подчеркнул специалист в беседе с порталом «Страсти».

Кроме того, балерина зарабатывает, сопровождая малоизвестных артистов на светских раутах. Дворцов подтвердил, что Волочкова получает деньги от своих спутников за возможность использовать её имя для продвижения. Это довольно распространённый способ заработка в шоу-бизнесе.

«То, что Волочковой платят за сопровождение молодых неизвестных певцов — это точно. Я думаю, что выход в свет стоит от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей. Хотя, как правило, коллаборация со звездой стоит не меньше 2−3 млн рублей. Всё зависит от того, сколько и в какой период ты пиаришься за счёт артиста», — объяснил продюсер.

По его словам, пение для Волочковой – это скорее способ привлечь внимание, чем заработать. Продюсер подчеркнул, что знаменитостям часто необходимо пробовать себя в различных областях, чтобы поддерживать интерес к своей персоне.