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3 июля, 15:25

Волочкова раскрыла, зачем делает полуобнажённые фото в жемчужном Maybach

Волочкова рассказала, что именно в Maybach делает лучшие фото обнажённых ног

Анастасия Волочкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Анастасия Волочкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла, что делает свои лучшие фотографии в автомобиле Maybach. По её словам, эффектнее всего у неё получаются снимки своих обнажённых ног.

«Maybach — это моя любимая модель. У меня есть жемчужный со светлым салоном. Тюнинг был сделан специально под меня, машину подарил мне поклонник. И я очень радуюсь, когда нахожусь в этом автомобиле. Еще у меня есть белый Lexus. Я вообще люблю всё белое: автомобили, яхты, цветы, розы, одежду», — подчеркнула балерина в беседе с «Газетой.ru».

Волочкова регулярно публикует фотографии своих обнажённых ног, которые лежат на панели люксовой машины. Балерина отмечает, что именно в Maybach ей удаётся заснять свои красивые и стройные ноги. Собеседница издания дополнила, что организаторы разных мероприятий стараются заказывать ей большие и длинные машины.

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А ранее Анастасия Волочкова раскрыла, что ни за что не променяет Мальдивы на отдых в Крыму. По словам балерины, пребывание на отечественных курортах, включая полуостров, превращается для неё в беспрерывную «автограф-сессию» из-за невозможности отказать поклонникам в фото или подписи.

Дарья Нарыкова
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