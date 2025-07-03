Волочкова раскрыла, зачем делает полуобнажённые фото в жемчужном Maybach

Российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла, что делает свои лучшие фотографии в автомобиле Maybach. По её словам, эффектнее всего у неё получаются снимки своих обнажённых ног.

«Maybach — это моя любимая модель. У меня есть жемчужный со светлым салоном. Тюнинг был сделан специально под меня, машину подарил мне поклонник. И я очень радуюсь, когда нахожусь в этом автомобиле. Еще у меня есть белый Lexus. Я вообще люблю всё белое: автомобили, яхты, цветы, розы, одежду», — подчеркнула балерина в беседе с «Газетой.ru».

Волочкова регулярно публикует фотографии своих обнажённых ног, которые лежат на панели люксовой машины. Балерина отмечает, что именно в Maybach ей удаётся заснять свои красивые и стройные ноги. Собеседница издания дополнила, что организаторы разных мероприятий стараются заказывать ей большие и длинные машины.