В отношении Слепакова* закрыли исполнительное производство

10 августа, 06:18

После погашения долга производство против комика Слепакова* закрыли

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ slepakovsemyon

После погашения задолженности по делу о деятельности иноагента исполнительное производство против музыканта и комика Семёна Слепакова* закрыли. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно материалам суда, исполнительное производство было открыто из-за нарушения Слепаковым* правил деятельности иноагента. После оплаты всей задолженности производство прекратили.

Ранее сообщалось, что Слепаков* нарушил требования законодательства об иностранных агентах, что и послужило основанием для возбуждения исполнительного производства.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Семен Слепаков
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
