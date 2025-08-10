В отношении Слепакова* закрыли исполнительное производство
После погашения долга производство против комика Слепакова* закрыли
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ slepakovsemyon
После погашения задолженности по делу о деятельности иноагента исполнительное производство против музыканта и комика Семёна Слепакова* закрыли. Об этом сообщил ТАСС.
Согласно материалам суда, исполнительное производство было открыто из-за нарушения Слепаковым* правил деятельности иноагента. После оплаты всей задолженности производство прекратили.
Ранее сообщалось, что Слепаков* нарушил требования законодательства об иностранных агентах, что и послужило основанием для возбуждения исполнительного производства.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.