Лебедев подколол Слепакова*, который не может купить машину в Израиле

«В Москве ему было скучно, потому что вот так вот — бац! — и у тебя уже сразу всё готово, машину уже привезли, на красивых номерах, и вообще уже за тебя все сделано и все тебя в попу поцеловали. От этого Семёну Слепакову* было скучно, и поэтому он сбежал», — сказал Лебедев с иронией.