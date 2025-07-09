Лебедев подколол Слепакова*, который не может купить машину в Израиле
Артемий Лебедев: Слепаков* устал от комфортной жизни в Москве и уехал в Израиль
Артемий Лебедев/ Семён Слепаков*. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев,Евгения Новоженина
Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев не удержался от ироничного комментария в адрес юмориста Семёна Слепакова*. Поводом послужили недавние жалобы комика на сложности жизни в Израиле. Свой взгляд на ситуацию Лебедев изложил в обзоре новостей, опубликованном «ВКонтакте».
Слепаков ранее пожаловался, что в Израиле хромает сфера услуг, из-за чего его теперь радует даже малейший успех в таких делах. По словам юмориста, в стране крайне тяжело купить машину.
Лебедев заметил, что в Москве подобных проблем не возникает, а Слепаков* сам выбрал жить в стране, которая по этому показателю явно отстаёт.
«В Москве ему было скучно, потому что вот так вот — бац! — и у тебя уже сразу всё готово, машину уже привезли, на красивых номерах, и вообще уже за тебя все сделано и все тебя в попу поцеловали. От этого Семёну Слепакову* было скучно, и поэтому он сбежал», — сказал Лебедев с иронией.
Напомним, что в марте 2022 года Семён Слепков* сбежал из России, а спустя почти ровно год его внесли в реестр иностранных агентов. Недавно он поделился с подписчиками новостью о том, что он на 100% еврей. Он потратил деньги, чтобы сделать ДНК-тест. Сперва результаты показали, что в нём 18% армянина, грузина, азербайджанца и итальянца, помимо того, что он еврей. Затем лаборатория обновила вердикт, заявив, что в нём течёт лишь еврейская кровь.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.