«Полностью»: Сбежавший в Израиль юморист Слепаков* оказался евреем

Юморист Семён Слепаков* поделился результатами своего ДНК-теста. Первый анализ показал, что на 82% он еврей, а на оставшиеся 18% — армянин, грузин, азербайджанец и итальянец. Однако позднее лаборатория сообщила комику, что итоги тестирования изменились. Об этом комик рассказал в видео для YouTube-канала «Рада и терки».