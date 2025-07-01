«Полностью»: Сбежавший в Израиль юморист Слепаков* оказался евреем
Семён Слепаков* прошёл ДНК-тест и оказался на 100% евреем
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Юморист Семён Слепаков* поделился результатами своего ДНК-теста. Первый анализ показал, что на 82% он еврей, а на оставшиеся 18% — армянин, грузин, азербайджанец и итальянец. Однако позднее лаборатория сообщила комику, что итоги тестирования изменились. Об этом комик рассказал в видео для YouTube-канала «Рада и терки».
«Мы усовершенствовали наш ДНК-тест. Вы полностью еврей», — передал слова лаборатории юморист.
Напомним, что после февраля 2022 года юморист решил покинуть Россию и перебрался в Израиль. Вместе с другими иноагентами он предпочёл не комментировать удары Израиля по Ирану и уехал на выступление в Германию.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.