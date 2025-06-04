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Регион
4 июня, 12:46

Поглумившегося над ветеранами СВО комика Останина* внесли в список экстремистов

Росфинмониторинг внёс в список экстремистов и террористов комика Останина*

Артемий Останин*. Обложка © Youtube / Артемий Останин*

Артемий Останин*. Обложка © Youtube / Артемий Останин*

Росфинмониторинг внёс стендап-комика Артемия Останина* в список террористов и экстремистов. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства. В перечне указали его личные данные. Основанием послужило выступление юмориста в Москве в середине марта, где, по версии следствия, он допустил враждебные высказывания в адрес получивших увечья военнослужащих.

«Останин* Артемий Романович, 18.03.1996 г.р., г. Ейск Краснодарского края», — сказано в перечне.

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Напомним, что в марте этого года комик поглумился над инвалидом СВО. Против него завели дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Останин* вину не признал, при этом на видео принёс извинения.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Александра Мышляева
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