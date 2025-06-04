Поглумившегося над ветеранами СВО комика Останина* внесли в список экстремистов
Росфинмониторинг внёс в список экстремистов и террористов комика Останина*
Артемий Останин*. Обложка © Youtube / Артемий Останин*
Росфинмониторинг внёс стендап-комика Артемия Останина* в список террористов и экстремистов. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства. В перечне указали его личные данные. Основанием послужило выступление юмориста в Москве в середине марта, где, по версии следствия, он допустил враждебные высказывания в адрес получивших увечья военнослужащих.
«Останин* Артемий Романович, 18.03.1996 г.р., г. Ейск Краснодарского края», — сказано в перечне.
Напомним, что в марте этого года комик поглумился над инвалидом СВО. Против него завели дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Останин* вину не признал, при этом на видео принёс извинения.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов