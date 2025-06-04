Поглумившегося над ветеранами СВО комика Останина* внесли в список экстремистов

Росфинмониторинг внёс стендап-комика Артемия Останина* в список террористов и экстремистов. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства. В перечне указали его личные данные. Основанием послужило выступление юмориста в Москве в середине марта, где, по версии следствия, он допустил враждебные высказывания в адрес получивших увечья военнослужащих.