Суд продлил арест комику Останину, который назвал ветерана СВО «культяпковозкой»
Артемий Останин. Обложка © Telegram / Столичный СК
Мещанский районный суд Москвы принял решение о продлении срока содержания под стражей стендап-комика Артемия Останина, обвиняемого в возбуждении ненависти к участникам специальной военной операции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.
«Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении обвиняемому Останину меры пресечения в виде содержания под стражей», — заявили ТАСС в суде.
Арест Останина состоялся 19 марта, его попытка оспорить меру пресечения в Московском городском суде не принесла результата — апелляция оставила решение без изменений. Следствие считает, что комик может оказать давление на свидетелей или скрыться, используя свои связи.
Напомним, что в марте этого года комик назвал ветерана СВО без ног «культяпковозкой» и высмеял бывшего бойца за то, что тот подорвался на мине. В отношении юмориста заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Свою вину он не признаёт.