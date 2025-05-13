Суд продлил арест комику Останину, который назвал ветерана СВО «культяпковозкой»

Мещанский районный суд Москвы принял решение о продлении срока содержания под стражей стендап-комика Артемия Останина, обвиняемого в возбуждении ненависти к участникам специальной военной операции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

«Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении обвиняемому Останину меры пресечения в виде содержания под стражей», — заявили ТАСС в суде.