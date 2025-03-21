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Регион
21 марта, 13:57

МВД Белоруссии отвергло обвинения в избиении комика Останина силовиками

Артемий Останин. Обложка © Telegram / Столичный СК

Артемий Останин. Обложка © Telegram / Столичный СК

Белорусские силовики отвергли обвинения в избиении комика Артемия Останина, глумившегося над ветераном СВО. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

МВД Белоруссии про Останина. Видео © МВД Белоруссии

«В ряде интернет-ресурсов распространяется информация об избиении белорусскими правоохранителями российского стендап-комика. Эти сведения не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Задержание комика Останина назвали закономерным итогом его «гнусного поведения»
Задержание комика Останина назвали закономерным итогом его «гнусного поведения»

Напомним, стендап-комик Артемий Останин привлёк внимание общественности и правоохранительных органов, сделав объектом своей «шутки» инвалида, подорвавшегося на мине, вероятно, в зоне СВО. В его отношении была организована проверка, которая привела к возбуждению уголовного дела. Поняв, чем пахнет дело, Останин попытался сбежать из страны, но был задержан. Вскоре появилось видео с его допросом, где он извинился за свою недостойную выходку.

Николай Рюмин
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