МВД Белоруссии отвергло обвинения в избиении комика Останина силовиками
Артемий Останин. Обложка © Telegram / Столичный СК
Белорусские силовики отвергли обвинения в избиении комика Артемия Останина, глумившегося над ветераном СВО. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
МВД Белоруссии про Останина. Видео © МВД Белоруссии
«В ряде интернет-ресурсов распространяется информация об избиении белорусскими правоохранителями российского стендап-комика. Эти сведения не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.
Напомним, стендап-комик Артемий Останин привлёк внимание общественности и правоохранительных органов, сделав объектом своей «шутки» инвалида, подорвавшегося на мине, вероятно, в зоне СВО. В его отношении была организована проверка, которая привела к возбуждению уголовного дела. Поняв, чем пахнет дело, Останин попытался сбежать из страны, но был задержан. Вскоре появилось видео с его допросом, где он извинился за свою недостойную выходку.