Защита комика Останина утверждает, что белорусские силовики сломали ему рёбра
Артемий Останин. Обложка © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации) / ost.arty
Комику Артемию Останину, глумившемуся над ветераном СВО, якобы сломали рёбра и позвоночник белорусские силовики во время задержания. Об этом заявила его защита во время заседания Мещанского районного суда Москвы по избранию меры пресечения для юмориста.
Защита Останина настаивала на том, что его нельзя брать под арест по состоянию здоровья. Утверждалось, что у него обнаружен правосторонний пневмоторакс и даже перелом позвоночника, который он якобы получил от силовиков при задержании. При этом следователи требовали отправить в СИЗО юмориста, а вот прокуратура выступала за меру пресечения без заключения под стражу.
Напомним, Артемий Останин после шутки про инвалида, лишившегося ног на СВО, нарвался на проверку и стал фигурантом уголовного дела. Комик пытался оставить Россию, однако его задержали в Белоруссии. На допросе он извинился, заявив, что не хотел никого оскорбить. Тем не менее СК возбудил уголовное дело и попросил суд арестовать юмориста.