Защита комика Останина утверждает, что белорусские силовики сломали ему рёбра

Комику Артемию Останину, глумившемуся над ветераном СВО, якобы сломали рёбра и позвоночник белорусские силовики во время задержания. Об этом заявила его защита во время заседания Мещанского районного суда Москвы по избранию меры пресечения для юмориста.

Защита Останина настаивала на том, что его нельзя брать под арест по состоянию здоровья. Утверждалось, что у него обнаружен правосторонний пневмоторакс и даже перелом позвоночника, который он якобы получил от силовиков при задержании. При этом следователи требовали отправить в СИЗО юмориста, а вот прокуратура выступала за меру пресечения без заключения под стражу.