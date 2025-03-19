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19 марта, 13:54

Задержание комика Останина назвали закономерным итогом его «гнусного поведения»

Активист Зайцев назвал задержание Останина логичным итогом гнусного поведения

Движение «Зов Народа» выразило благодарность правоохранительным органам за задержание скандального стендап-комика Артемия Останина, пошутившего про бойцов СВО. Об этом сообщил председатель движения Сергей Зайцев.

«Это закономерный итог его гнусного и бесстыдного поведения. Недопустимо, чтобы эти так называемые «комики» глумились над героями, отдавшими свое здоровье за Родину», — отметил он в беседе с 360.ru.

Он также пожелал Останину справедливого и строгого наказания, пообещав содействовать следствию и передать все материалы, собранные активистами движения.

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Напомним, стендап-комик Артемий Останин привлёк к себе внимание общественности и правоохранительных органов, сделав объектом своей «шутки» инвалида, подорвавшегося на мине, вероятно, в зоне СВО. В его отношении была инициирована проверка, которая привела к возбуждению уголовного дела. Поняв, чем пахнет дело, Останин попытался уехать из страны, но был задержан. Вчера появилось видео с его допросом, где он извинился за свою недостойную выходку.

Обложка ©

Youtube / Артемий Останин

Юрий Лысенко
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