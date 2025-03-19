Задержание комика Останина назвали закономерным итогом его «гнусного поведения»

Движение «Зов Народа» выразило благодарность правоохранительным органам за задержание скандального стендап-комика Артемия Останина, пошутившего про бойцов СВО. Об этом сообщил председатель движения Сергей Зайцев.

«Это закономерный итог его гнусного и бесстыдного поведения. Недопустимо, чтобы эти так называемые «комики» глумились над героями, отдавшими свое здоровье за Родину», — отметил он в беседе с 360.ru.