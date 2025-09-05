Мессенджер MAX
5 сентября, 14:27

Минюст внёс в список иноагентов журналистку Степанову* и экономиста Ицхоки*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Министерство юстиции России обновило список иностранных агентов. В реестр попали медийные и сетевые проекты, а также отдельные физические лица.

В списке:

  • проект «Компромат 1»*;
  • сетевой проект «Om TV»*;
  • журналистка Анна Степанова*;
  • исследователь Владимир Смолин*;
  • экономист и профессор Гарвардского университета Олег Ицхоки*;
  • учёный Сергей Говорун*.

Новые записи вносятся в реестр с целью усиления контроля за деятельностью, финансируемой из-за рубежа.

Иноагентом также могут признать Валерия Меладзе — всё из-за того, что средства от европейского тура певца могут пойти на поддержку ВСУ.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Мария Любицкая
