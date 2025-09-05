Минюст внёс в список иноагентов журналистку Степанову* и экономиста Ицхоки*
Министерство юстиции России обновило список иностранных агентов. В реестр попали медийные и сетевые проекты, а также отдельные физические лица.
В списке:
- проект «Компромат 1»*;
- сетевой проект «Om TV»*;
- журналистка Анна Степанова*;
- исследователь Владимир Смолин*;
- экономист и профессор Гарвардского университета Олег Ицхоки*;
- учёный Сергей Говорун*.
Новые записи вносятся в реестр с целью усиления контроля за деятельностью, финансируемой из-за рубежа.
Иноагентом также могут признать Валерия Меладзе — всё из-за того, что средства от европейского тура певца могут пойти на поддержку ВСУ.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.