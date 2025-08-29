Мессенджер MAX
Регион
29 августа, 14:34

Минюст включил блогера El Murid* в реестр иноагентов

Анатолий Несмиян* (El Murid*). Обложка © YouTube / Анатолий Несмиян*

29 августа 2025 года Минюст России внёс в реестр иностранных агентов активиста Юрия Боброва*, активистку Ирию Везикко*, журналистку Олесю Кривцову*, журналиста Евгения Кротенко*, юриста Бориса Кузнецова* и блогера Анатолия Несмияна* (El Murid*). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Юрий Бобров*, проживающий за границей, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов. Он распространял недостоверные сведения о решениях российских властей и выступал против спецоперации на Украине.

Ирия Везикко* также находится за пределами России. Она публиковала недостоверную информацию о политике властей и действиях вооружённых сил, выступала против спецоперации. Участвовала в распространении материалов иностранных агентов, сотрудничала с нежелательными организациями и иностранными СМИ.

Ольга Кривцова* распространяла ложные данные о решениях российских органов власти и формировала негативный образ армии. Она также выступала против спецоперации, участвовала в распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Проживает за рубежом.

Евгений Кротенко* публиковал недостоверные сведения о политике властей и избирательной системе России, а также распространял информацию, порочащую вооружённые силы. Участвовал в распространении материалов иностранного агента. Живёт за границей.

Борис Кузнецов* участвовал в создании материалов иностранных агентов, распространял недостоверные данные о решениях властей. Давал интервью на платформах, связанных с иностранными агентами. Проживает вне России.

Анатолий Несмиян* распространял ложную информацию о политике российских властей и действиях армии, выступал против спецоперации. Участвовал в распространении материалов иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в России.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

