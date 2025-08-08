Минюст РФ признал иноагентами экономиста Мовчана* и актрису Мысину*
Обложка © ТАСС / Александра Мудрац, Вадим Тараканов
Минюст РФ расширил список иноагентов, сообщается на официальном сайте ведомства. В перечень добавлены экономист Андрей Мовчан*, актриса Оксана Мысина*, а также проект «Продолжение следует»* журналиста Павла Каныгина*, признанного иноагентом ещё в апреле 2023 года.
Кроме того, в реестр вошли астраханский политолог Михаил Долиев* и новосибирский общественник Андрей Сивёнок*.
Ранее Life.ru сообщал, что известного блогера Юрия Дудя* объявили в международный розыск. Основанием для этого послужило уголовное дело, связанное с нарушением норм закона об иностранных агентах. Согласно судебным данным, он не выполнял обязательные требования. Дудя* могут задержать за рубежом с последующей выдачей российским правоохранительным органам.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.