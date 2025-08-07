Минюст внёс организации из Британии и Грузии в список нежелательных в России

Минюст РФ включил британскую и грузинскую НКО в перечень нежелательных организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список вошли британская «Всемирная организация Международный дом»* и грузинское общественное движение за доступность правосудия «Анмуд»*. В министерстве пояснили, что решение принято в соответствии с законодательством о противодействии нежелательной деятельности на территории России.

Ранее стало известно, что деятельность международной организации Amnesty International* была признана нежелательной в России. Члены данной группы активно помогают радикальным объединениям, а также финансируют работу иностранных представителей.