Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 16:46

Минюст внёс организации из Британии и Грузии в список нежелательных в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минюст РФ включил британскую и грузинскую НКО в перечень нежелательных организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список вошли британская «Всемирная организация Международный дом»* и грузинское общественное движение за доступность правосудия «Анмуд»*. В министерстве пояснили, что решение принято в соответствии с законодательством о противодействии нежелательной деятельности на территории России.

Владельца интернет-радио «Эхо» признали нежелательной организацией в России
Владельца интернет-радио «Эхо» признали нежелательной организацией в России

Ранее стало известно, что деятельность международной организации Amnesty International* была признана нежелательной в России. Члены данной группы активно помогают радикальным объединениям, а также финансируют работу иностранных представителей.

* Внесены в реестр нежелательных организаций.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Минюст РФ
  • Великобритания
  • Грузия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar