Владельца интернет-радио «Эхо» признали нежелательной организацией в России
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Минюст России внёс в реестр нежелательных организаций зарегистрированную в Германии Radio Echo GmbH*, которая владеет интернет-изданием и онлайн-радио «Эхо». Об этом стало известно из постановления ведомства.
Также в список нежелательных попал существующий с 1948 года научный центр в США — «Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований»*.
«Эхо» было создано бывшими журналистами радиостанции «Эхо Москвы» после её ликвидации в 2022 году. Под руководством Максима Курникова проект продолжил свою работу, предоставляя альтернативные новости и аналитические материалы, что, по мнению властей, противоречит интересам государства.
Ранее Минюст внёс международную организацию Amnesty International* в список нежелательных на территории России. По данным Генпрокуратуры, участники организации поддерживают экстремистские организации и спонсируют деятельность иноагентов.
* Внесены в реестр нежелательных организаций.