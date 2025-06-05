Владельца интернет-радио «Эхо» признали нежелательной организацией в России

Минюст России внёс в реестр нежелательных организаций зарегистрированную в Германии Radio Echo GmbH*, которая владеет интернет-изданием и онлайн-радио «Эхо». Об этом стало известно из постановления ведомства.

Также в список нежелательных попал существующий с 1948 года научный центр в США — «Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований»*.

«Эхо» было создано бывшими журналистами радиостанции «Эхо Москвы» после её ликвидации в 2022 году. Под руководством Максима Курникова проект продолжил свою работу, предоставляя альтернативные новости и аналитические материалы, что, по мнению властей, противоречит интересам государства.

Ранее Минюст внёс международную организацию Amnesty International* в список нежелательных на территории России. По данным Генпрокуратуры, участники организации поддерживают экстремистские организации и спонсируют деятельность иноагентов.