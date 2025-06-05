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5 июня, 15:38

Владельца интернет-радио «Эхо» признали нежелательной организацией в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минюст России внёс в реестр нежелательных организаций зарегистрированную в Германии Radio Echo GmbH*, которая владеет интернет-изданием и онлайн-радио «Эхо». Об этом стало известно из постановления ведомства.

Также в список нежелательных попал существующий с 1948 года научный центр в США — «Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований»*.

«Эхо» было создано бывшими журналистами радиостанции «Эхо Москвы» после её ликвидации в 2022 году. Под руководством Максима Курникова проект продолжил свою работу, предоставляя альтернативные новости и аналитические материалы, что, по мнению властей, противоречит интересам государства.

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Ранее Минюст внёс международную организацию Amnesty International* в список нежелательных на территории России. По данным Генпрокуратуры, участники организации поддерживают экстремистские организации и спонсируют деятельность иноагентов.

* Внесены в реестр нежелательных организаций.

Полина Никифорова
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