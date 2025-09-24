Интервидение
24 сентября, 14:38

Рэпер Гуф заработал более 45 миллионов рублей, продавая шорты и футболки

Гуф. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / therealguf

Бизнес рэпера Гуфа (Алексей Долматов) по реализации одежды принёс ему за 2024 год 45,2 миллиона рублей выручки, сообщает портал «Страсти». По данным издания, основанный музыкантом в 2017 году бренд LUGANG продолжает торговать худи, шортами и футболками, цена на которые начинается от 4200 рублей.

Отмечается, что несмотря на солидный оборот, чистая прибыль компании ООО «ЛЮГЭНГ» составила лишь 643 тысячи рублей. Кроме того, звезда русского рэпа владеет долей в ООО «ДОМА». Компания занимается организацией отдыха и развлечений, однако финансовые отчёты этой фирмы остаются недоступными.

Напомним, 23 сентября Гуф отметил 46-й день рождения. Музыкант потратил на масштабное торжество около 4 миллионов рублей. Праздничная вечеринка прошла на эксклюзивном теплоходе в компании Басты, HammAli & Navai и Алёны Водонаевой и многих других звёзд.

