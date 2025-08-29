Мессенджер MAX
«Не судьба»: Гуф и его невеста расстались незадолго до свадьбы

Гуф и Разият Салахова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 69kitana

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) снова стал холостяком. Его невеста Разият Салахова объявила о расставании через девять месяцев после помолвки.

«Спасибо всем, кто верил в нас. Наше общение принесло нам обоим много боли и много радости, но всё в этой жизни подходит к концу, завершая определённый этап», — написала девушка в соцсетях.

Сам Гуф подтвердил изданию Super, что они с невестой расстались. По его словам, они пытались сохранить отношения, но «не судьба». Рэпер пожелал бывшей возлюбленной всего наилучшего и подчеркнул, что всегда готов к общению.

Напомним, что Алексей Долматов и Разият Салахова были вместе с 2023 года. Их роман был на виду: Разият часто появлялась с артистом на публике и публиковала совместные фото. В ноябре 2024 года Гуф сделал ей предложение, но до свадьбы дело не дошло.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к трём песням рэпера Гуфа на многочисленных интернет-ресурсах. Решение было принято по требованию МВД России, так как в композициях — как в текстах, так и в аудио — были найдены данные о методах применения наркотиков.

