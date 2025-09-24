Фуршет и теплоход звёзд: Стало известно, сколько Гуф спустил на празднование 46-летия

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) отметил 46-й день рождения с размахом, потратив на торжества около 4 миллионов рублей. По данным Telegram-канала SHOT, праздничная вечеринка прошла на эксклюзивном теплоходе в компании Басты, HammAli & Navai и Алёны Водонаевой и многих других звёзд.

Рэпер выбрал для празднования теплоход «Морис», который обычно не сдаётся в аренду из-за плотного графика. Бронировать транспорт необходимо за месяц, однако для особых случаев делается исключение. Стоимость такого развлечения — 1,5 миллиона рублей за 5 часов аренды, а празднование Гуфа продолжалось около 6 часов.

Ещё 1,5 миллиона рублей были потрачены на фуршет и алкоголь, включая элитные сорта виски, вина и шампанского. За услуги диджея и технического персонала Долматов заплатил 300-400 тысяч рублей. Кульминацией вечера стало караоке-выступление Гуфа вместе с Бастой и другими рэперами, исполнившими свои известные хиты.

