Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 10:11

Фуршет и теплоход звёзд: Стало известно, сколько Гуф спустил на празднование 46-летия

SHOT: Гуф потратил на празднование 46-го дня рождения около 4 млн рублей

Рэпер Гуф. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf

Рэпер Гуф. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) отметил 46-й день рождения с размахом, потратив на торжества около 4 миллионов рублей. По данным Telegram-канала SHOT, праздничная вечеринка прошла на эксклюзивном теплоходе в компании Басты, HammAli & Navai и Алёны Водонаевой и многих других звёзд.

Рэпер Гуф отметил свой 46-й день рождения с размахом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf

Рэпер выбрал для празднования теплоход «Морис», который обычно не сдаётся в аренду из-за плотного графика. Бронировать транспорт необходимо за месяц, однако для особых случаев делается исключение. Стоимость такого развлечения — 1,5 миллиона рублей за 5 часов аренды, а празднование Гуфа продолжалось около 6 часов.

Ещё 1,5 миллиона рублей были потрачены на фуршет и алкоголь, включая элитные сорта виски, вина и шампанского. За услуги диджея и технического персонала Долматов заплатил 300-400 тысяч рублей. Кульминацией вечера стало караоке-выступление Гуфа вместе с Бастой и другими рэперами, исполнившими свои известные хиты.

«Не судьба»: Гуф и его невеста расстались незадолго до свадьбы
«Не судьба»: Гуф и его невеста расстались незадолго до свадьбы

Ранее на ещё одно важное мероприятие российские звёзды потратили крупную сумму. Актриса Агата Муцениеце и её муж Пётр Дранга отпраздновали свадьбу в Императорском Яхт-Клубе. За торжество молодожёны отдали минимум 6 миллионов рублей. Гостям при этом запретили выкладывать видео с мероприятия в соцсети.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Алексей Долматов
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar