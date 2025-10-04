«Поганой метлой выгнать эту нечисть»: В Тюмени призвали запретить «Битву экстрасенсов»

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин потребовал запретить съёмки программы «Битва экстрасенсов» в городе. Парламентарий охарактеризовал участников шоу как шарлатанов, наживающихся на человеческом горе.

«Снимают очередные «захватывающие сюжеты» про паранормальные способности этих самых «магов и чародеев». То ли про пропавшего несколько лет назад ребёнка, то ли про ДТП, произошедшее в Тюмени, то ли ещё про что. Призываю дать правовую оценку подобным проектам, не пускать их в эфир и вообще запретить подобную деятельность — как априори мошенническую и незаконную!» — заявил депутат.

Он отметил, что деятельность экстрасенсов неоднократно разоблачалась, а участники шоу являются обычными артистами под руководством продюсеров. Вершинин выразил возмущение, что мошенники продолжают обманывать отчаявшихся граждан.

«Зачем нам в Тюмени — здесь эти обманщики и «чародеи»?! Поганой метлой выгнать эту «нечисть» во всех смыслах», — недоумевает он.

По словам иерея Феодора Лукьянова, ситуация может получить правовое развитие в связи с недавним решением Верховного суда России о запрете «Международного движения сатанизма»*. Теперь за распространение соответствующей атрибутики и символики предусмотрена административная и уголовная ответственность. Это создаёт правовые предпосылки для ограничения деятельности, связанной с оккультизмом.

Ранее юрист рассказал, что мистическому шоу «Битва экстрасенсов» вряд ли что-то угрожает из-за запрета «Международного движения сатанизма»*. Телешоу вместе с астрологами, гадалками, магами и эзотериками, не подпадает автоматически под определение экстремистской деятельности из-за решения Верховного суда.

