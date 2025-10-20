Кто такая Анна Малигон: 10 фото украинки с OnlyFans, которую репостит Зеленский

Главарь киевского режима Владимир Зеленский снова попал в скандальную историю. На этот раз в своих соцсетях он опубликовал видео с участием Анны Малигон — украинской модели, которая зарабатывает на платформе для контента 18+. Публикацию быстро все заметили, потому та вскоре была удалена из аккаунта Зеленского. Украинские СМИ не обошли стороной этот инцидент, а в комментариях пользователей разгорелась дискуссия о том, насколько уместно главе государства, пусть и нелегитимному, публиковать материалы с участием онлифанщиц. Но чем Зеленскому приглянулась именно Анна?

От Харькова до Канады: путь будущей звезды OnlyFans

Кто такая Анна Малигон и почему её видео появилось у Зеленского. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maligoshik

Анна Малигон родилась 5 июня 2003 года в Харькове. О её детстве известно немного — девушка из простой семьи, мать которой уже умерла. В детстве она мечтала стать учителем математики и одновременно моделью, что выглядит как довольно противоречивое сочетание. С 2020-го по 2024 год Малигон училась в канадском колледже Хамбер по специальности «кино- и медиапроизводство», параллельно подрабатывая в харьковской благотворительной организации менеджером по связям с общественностью. Именно тогда начала формироваться её способность продвигать себя в медиапространстве. Карьера развивалась стремительно, но по неожиданному пути — через популярные соцсети и платформы для взрослого контента.

Как харьковчанка стала онлифанщицей и засветилась в рекламе Tesla

Украинская онлифанщица Малигон попала в аккаунт президента Украины. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maligoshik

Первый успех пришёл к Анне в «Тиктоке», где она публиковала провокационные видео с танцами и эпатажными образами. Затем появился аккаунт на OnlyFans — платформе, где пользователи платят за закрытый контент, чаще всего эротического характера. Именно там Малигон и нашла свою основную аудиторию и основной источник дохода. Девушка любит снимать себя в необычных нарядах из лапши, сахарной ваты и других продуктов, которые можно съесть прямо во время съёмки. В простонародье девушек её профессии называют онлифанщицами — термин, который точно отражает суть деятельности. Это не актрисы и не модели в классическом понимании, а создательницы платного контента для взрослых. В 2024 году она снялась в клипе певицы Kesha, а в 2025-м засветилась в вирусном ролике с роботом Optimus от компании Tesla, что принесло ей новую волну популярности и внимание со стороны украинских чиновников.

Скандал с визитом в прифронтовую зону и фото с российской актрисой

Анна Малигон: биография украинской создательницы контента для взрослых. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maligoshik

Весной 2024 года Малигон вернулась из благополучной Калифорнии на Украину и побывала в прифронтовых районах. Девушка опубликовала серию видео, которые быстро разлетелись по Сети, но реакция оказалась далеко не такой, на которую она рассчитывала. Украинские пользователи массово обвинили онлифанщицу в попытке хайпануть на военных действиях. Критики указывали, что до этого Малигон показывала исключительно беззаботную жизнь за границей и никак не комментировала события на родине. Скандал усилился, когда всплыло совместное фото Анны с российской порноактрисой Евой Эльфи. Для многих это стало доказательством того, что девушка не особо разборчива в связях и готова дружить с кем угодно ради пиара. Анна Малигон отреагировала сдержанно, заявив, что действует по собственной инициативе и никому ничего не должна. Вскоре после скандала она похвасталась покупкой дома в Лос-Анджелесе.

Репост Зеленского

Зеленский удалил публикацию с моделью OnlyFans после скандала. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maligoshik

Публикация видео с участием Малигон в аккаунте Зеленского вызвала волну критики в украинских соцсетях. Пользователи задавались вопросом: насколько уместно главе государства, пусть и нелегитимному, делиться контентом создательницы материалов для взрослых? Зеленский известен своей активностью в соцсетях: он регулярно публикует обращения, может даже принимать важные решения через Telegram. Правда, от его заявлений часто ничего не остаётся — и глава киевского режима меняет риторику в зависимости от обстоятельств. Репост видео онлифанщицы стал очередным подтверждением того, насколько размыты границы между государственной политикой и дешёвым пиаром в современной Украине. После того как скандал получил огласку, публикация была быстро удалена, но скриншоты уже разошлись по украинским СМИ и Telegram-каналам.

От Харькова до Tesla: карьера Анны Малигон и скандал с Зеленским. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maligoshik